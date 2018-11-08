ضبط 20 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، اليوم حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون.

أسفرت الحملة عن ضبط أيوب م ع ال 33 سنة حداد ومقيم مدينة بدر بحوزته طبنجة عيار 9 مم، عدد 1 طلقه من ذات العيار، عبد الحميد م ر ال 46 سنة عاطل ومقيم قرية الايمان ح مركز بدر سبق اتهامه فى عدد 4 قضايا متنوعة "مخدرات - سرقه" أخرهم القضية جنح مركز بدر "مخدرات" بحوزته طبنجة عيار 9 مم مطموسة الأرقام، عدد 2 طلقه من ذات العيار، محمد إ إ إ 37 سنة عاطل ومقيم عزبة الصفيح مركز الدلنجات مسجل شقى خطر تحت رقم 1047 فئة "ب " سرقه بإلاكراه سبق اتهامه فى عدد 17 قضايا متنوعة "مخدرات - سرقه سلاح – ضرب" أخرهم القضية جنايات مركز الدلنجات "مخدرات" وبحوزته طبنجه عيار 9 مم مطموسة الأرقام، عوض ع س 39 سنة عاطل ومقيم قرية المصرف الخيرى مركز ادكو وبحوزته بندقيه خرطوش عيار 12 محلى الصنع، عدد 2 طلقه من ذات العيار، تامر م ع س 28 سنة عاطل ومقيم بندر حوش عيسى وبحوزته فرد خرطوش عيار 12مم، السيد ع ع 37 سنة عاطل ومقيم قرية فرهاش مركز حوش عيسى وبحوزته فرد خرطوش عيار 12مم، عدد 2 طلقه من ذات العيار، أحمد ال ع 23 سنة عاطل ومقيم منطقة البيضا مركز كفرالدوار وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع، عدد 1 طلقه من ذات العيار، مؤمن ع ع ال 18 سنة عاطل ومقيم قرية دفشو مركز كفرالدوار وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع، عدد 2 طلقه من ذات العيار، محمود ع م 28 سنة عاطل ومقيم قرية حوض 9 مركز كفرالدوار وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع، عدد 1 طلقه من ذات العيار، علاء ع غ ع 30 سنة عاطل ومقيم قرية القصر الأبيض مركز كفرالدوار وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع، عدد 1 طلقة من ذات العيار.

كما تم ضبط أشرف ع ط 37 سنة خفير نظامى من قوة مركز أبوحمص ومقيم بسنتواى مركز أبوحمص سبق اتهامه فى القضية جنح مركز أبو حمص "خيانه امانة" وبحوزته عدد 20 قرص مخدر، مبلغ 110 جنيها، هاتف محمول " بقصد الاتجار، مؤمن ف أ أ ع 28 عاطل ومقيم مدينة أبوحمص سبق اتهامه فى عدد 2 قضية

متنوعة "مخدرات - سرقه" أخرهم القضية جنح مركز أبو حمص "سرقه" وبحوزته عدد 32 لفافة لمسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 40 جرام، مبلغ مالى 290 جنيها " بقصد الإتجار "، محمود ص ك ق 26 سنة عاطل ومقيم قرية باغوس مركز أبوحمص سبق اتهامه فى عدد 5 قضايا "ادأب عامه - سرقه متنوعة – خطف شخص – أموال عامة – مشاجرة – ضرب" أخرهم القضية أدارى مركز أبوحمص "ادأب عامة" وبحوزته عدد 6 قطعه لمخدر الحشيش تزن حوالى 120 جرام، مبلغ 140 جنيها هاتف محمول " بقصد الاتجار، رمضان س ر 40 سنة عاطل ومقيم قرية الجرادات مركز أبوحمص سبق اتهامه فى عدد 2 قضية "سلاح - سرقه" أخرهم القضية جنح مركز أبو حمص سرقه

وبحوزته عدد 16 قطعه لمخدر الحشيش تزن حوالى 150 جرام، مبلغ 150 جنيها، هاتف محمول " بقصد الاتجار، أمام م أ م 34 سنة عاطل ومقيم عزب بسنتواى مركز أبوحمص وبحوزته عدد 10 قرص مخدر، مبلغ 300 جنيها هاتف محمول " بقصد الاتجار، محمد ع م 35 سنة عاطل ومقيم قرية الكوم الأخضر مركز حوش عيسى سبق اتهامه فى عدد 8 قضايا متنوعة مخدرات - ضرب- خيانه امانة أخرهم القضية جنح مركز أبو حمص مخدرات وبحوزته عدد 10 قطعه لمخدر الحشيش تزن حوالى 150 جرام، مبلغ 325 جنيها " بقصد الاتجار، عبد السلام ع م 45 سنة عاطل ومقيم قرية الرواية مركز أبو حمص سبق اتهامه فى عدد 3 قضايا سلاح نارى - سرقه أخرهم القضية جنح مركز أبو حمص سلاح نارى وبحوزته عدد 10 قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 20 جرام، هاتف محمول " بقصد الإتجار، رمضان م غ ال 55 سنة عاطل ومقيم قرية صلاح الدين مركز بدر وبحوزته عدد 2 قطعه لمخدر الحشيش تزن حوالى 20 جرام، " بقصد التعاطى "، ضبط كل من : احمد ع م ال 28 سنة عاطل، محمد إ ع ع 25 سنة عاطل، حسن م ح ال 18 سنة عاطل ومقيمين شبراريس مركز شبراخيت وبحوزتهم عدد 15 قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 150 جرام، مبلغ 290 جنيها، عدد 3 هاتف محمول " بقصد الإتجار ".