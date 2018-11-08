ضبط 11 مخبزا بلديا لتجميعها بطاقات تموينية ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

ضبطت حملة مشتركة من مديرية التموين ببنى سويف وقسم مباحث التموين، اليوم 11 مخبزا بلديا بمركز بنى سويف، لتجميعها بطاقات تموينية خاصة بالمواطنين وإعادة استخدامها فى ماكينات صرف الخبز، بهدف زيادة المكافأة التى يمنحها التموين لأصحاب المخابز.

وتحفظت الحملة التى ضمت عثمان سيد مدير عام التموين و أحمد دياب مدير الرقابة التموينية ونادر شفيق مدير التجارة الداخلية، وعصمت حسن وكيل المديرية، على 80 كيلو لحوم ذبحت خارج السلخانة فى 5 محلات جزارة، ، وذلك بمشاركة قوة يقودها عقيد دكتور محمد محفوظ رئيس مباحث التموين.

تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيق.