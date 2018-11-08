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ضبط هياكل دواجن قبل استخدامها فى تصنيع اللانشون بالشرقية

الخميس، 08 نوفمبر 2018 03:40 م
ضبط هياكل دواجن قبل استخدامها فى تصنيع اللانشون بالشرقية هياكل دواجن -ارشيفية
الشرقية - إيمان مهنى
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تمكن قطاع  تموين وسط الشرقية من ضبط سيارة محملة بكميات كبيرة من هياكل الدواجن قبل توجهها لأحد مصانع إنتاج اللانشون، لتوريدها اليها، كما تم ضبط عدد من المخالفات الأخرى .
 
 كانت حملة مفاجئة برئاسة  يسري كمال مدير قطاع وسط  على أسواق مدينتي الزقازيق وأبو حماد أسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم 2039  ج ادط مركز الزقازيق ضد " احمد . ج "  المقيم بالخانكة قليوبية لحيازتة بالسيارة محملة بكمية 1700كيلو هياكل، ودهون، وبواقى دواجن داخل 218 كيس غير مدون عليها أى بيانات أو صلاحية أو مستندات تدل عن مصدرها بغرض إعادة تصنيعها فى صناعة اللانشون ومصنعات الدواجن وتم التحفظ على المضبوطات.
 
كما تحررت مخالفات أخرى منها محضر رقم  775 ضد  تاجر تموين المنشية أبو حماد لقيامه بالتصرف فى  3528/75 عبارة عن 142 كيلو سكر تموينى و161 زجاجة زيت خليط 800 مللى.
 
كما تحرر  محضر رقم  876 ضد  تاجرة تموينية في أبوحماد للتصرف فى كمية 95 ك سكر و63 زجاجة زيت 800 مللى.
 
وتحرر محضر رقم 2021  مركز الزقازيق  صاحب مخبز بلدى وكذا سائق سيارة  395 ر ى ب لتجميع 2000 رغيف بلدى أمام المخبز داخل السيارة بغرض إعادة بيعها فى السوق السوداء وعدم بيعها من خلال منفذ المخبز.
 
وتم تحرير محضر رقم ( 2000 ) ج  المركز ضد "ا ا ر مدير مسؤل لمخبز إلى كامل لتشغيل المخبز قبل المواعيد وتجميع خبز بلدي   بكمية25000 رغيف لإعادة بيعها بالسوق السوداء والتربح وإنتاج خبز بلدى ناقص وزن 20جرام،كما تم تحرير محضر رقم 2000 ج ادط المركز ضد  مدير مسؤل لمخبز بلدى لمخالفة لتجميع 2000 رغيف على تروسيكل بغرض بيعها بالسوق السوداء .
 
 
 

 
 
 

 


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