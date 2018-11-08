ضبط عامل فى واقعة قتل مدرسة ثانوى بغرض السرقة فى قنا

قنا - وائل محمد

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من كشف غموض واقعة العثور على جثة معلمة بمدرسة الثانوية بنات بقنا، مقتولة داخل شقتها بمنطقة الشئون، بجوار منطقة التجنيد بقنا الجمعة الماضى.

وأفادت تحريات البحث الجنائى بعد تتبع كاميرات المراقبة الموجودة بالعقارات السكنية بالقرية من مسرح الجريمة، وتمكنت من تحديد هوية المتهم وضبطه، ويدعى "محمد.ر" 17 عامل، واعترف بارتكاب الجريمة بدافع السرقة.

كان اللواء مجدى القاضى، مدير أمن قنا تلقى إخطارًا الجمعة الماضى، يفيد العثور على جثة ميرفت الملقب، 50 عامًا، معلمة بمدرسة الثانوية بنات بقنا، مقتولة داخل شقتها بآلة حادة، بمنطقة الشئون بجوار منطقة تجنيد قنا.