video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 08 نوفمبر 2018 02:12 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط عامل فى واقعة قتل مدرسة ثانوى بغرض السرقة فى قنا

الخميس، 08 نوفمبر 2018 01:00 م
ضبط عامل فى واقعة قتل مدرسة ثانوى بغرض السرقة فى قنا حبس -ارشيفية
قنا - وائل محمد
إضافة تعليق
تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من كشف غموض واقعة العثور على جثة معلمة بمدرسة الثانوية بنات بقنا، مقتولة داخل شقتها بمنطقة الشئون، بجوار منطقة التجنيد بقنا الجمعة الماضى.
 
وأفادت تحريات البحث الجنائى بعد تتبع كاميرات المراقبة الموجودة بالعقارات السكنية بالقرية من مسرح الجريمة، وتمكنت من تحديد هوية المتهم وضبطه، ويدعى "محمد.ر" 17 عامل، واعترف بارتكاب الجريمة بدافع السرقة.
 
كان اللواء مجدى القاضى، مدير أمن قنا تلقى إخطارًا الجمعة الماضى، يفيد العثور على جثة ميرفت الملقب، 50 عامًا، معلمة بمدرسة الثانوية بنات بقنا، مقتولة داخل شقتها بآلة حادة، بمنطقة الشئون بجوار منطقة تجنيد قنا.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 508 مطلوبين على ذمة أحكام قضائية متنوعة خلال حملات أمنية بقنا

اخبار قنا

جريمة قتل

مصرع مدرسة

اخبار الحوادث

ضبط عامل




لا تفوتك
"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات

"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

أمير كرارة يرد على "شنب" محمد هنيدى.. اعرف قال أيه

أمير كرارة يرد على "شنب" محمد هنيدى.. اعرف قال أيه

شاهد تدريبات قوية لحراس الأهلي فى تونس..وكارتيرون ينفرد بكوليبالي

شاهد تدريبات قوية لحراس الأهلي فى تونس..وكارتيرون ينفرد بكوليبالي

وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة