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ضبط عاملين بحوزتهما كمية من الأفيون المخدر فى أسيوط

الخميس، 08 نوفمبر 2018 02:00 م
ضبط عاملين بحوزتهما كمية من الأفيون المخدر فى أسيوط المتهمان
أسيوط - هيثم البدرى
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تمكنت مديرية أمن أسيوط فى إطار استراتيجية  الوزارة، وخطة المديرية لضبط جرائم إحراز المواد المخدرة بقصد تعاطيها أو الاتجار فيها من ضبط 35 لفافة لجوهر الأفيون بحوزة عاملين.

تلقى اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من رئيس مباحث  قسم شرطة أبو تيج يفيد تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط "م.ع" 32 سنة عامل، و".ا.ع" 22 سنة عامل مقيمان بندر أبو تيج وبحوزتهما 35 لفافة لجوهر الأفيون المخدر، و50 جنيها، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة.

 


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