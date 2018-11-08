ضبط عاطل بحوزته 250 جرام حشيش وسلاح ناري بالقناطر الخيرية

ألقت مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، القبض على عاطل بحوزته 250 جرام حشيش وسلاح ناري، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقى اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية إخطارا من الرائد مروان حبشي رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، بضبط المدعو "رمضان س ع" وشهرته "رمضان سوريا" 23 سنة عاطل ومقيم الخرقانية – دائرة المركز.

وبحوزته سلاح نارى- فرد خرطوش- محلى الصنع وعدد 4 طلقة من ذات العيار وكمية من الحشيش المخدر حوالى 250 جرام ومبلغ مالى 395 جنيها وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 10654 لسنة 2018م إداري مركز القناطر الخيرية، وتولت النيابة التحقيق.