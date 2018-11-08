ضبط طن لحوم منتهية الصلاحية بطوخ فى القليوبية

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بثلاجه بطوخ، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين يفيد بضبط مدير مسئول عن ثلاجة لحفظ الدواجن، كائنة بدائرة مركز شرطة طوخ (، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من لحوم الطيور وزنت نحو (طن) غير صالحة للاستهلاك الآدمى، طرحها للبيع بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.