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ضبط سائق هارب من 16 حكم تبديد بالعبور

الخميس، 08 نوفمبر 2018 10:46 م
ضبط سائق هارب من 16 حكم تبديد بالعبور حبس
كتب -نيفين طه
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ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على سائق هارب من تنفيذ عدد كبير من الأحكام القضائية  في كمين مروري بمدخل حي الشباب بمدينة العبور.
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من  اللواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور بتمكن خدمة نقطة تفتيش مرورية برئاسة الرائد صالح أبو غزالة  رئيس وحدة مرور العبور من ضبط المحكوم عليه "السيد . ع"  33 عاما ومقيم طوخ قليوبية مطلوب التنفيذ عليه في 16 حكم تبديد وإيصالات أمانة. 
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البداية عندما استوقف رئيس وحدة مرور العبور السيارة رقم  70668 رحلات قليوبية وبطلب الرخص من قائدها  تبين عدم وجود رخصة قيادة أو تسيير و باصطحاب السيارة لوحدة المرور تبين عدم  تسجيل  اللوحات  المعدنية الخاصة بالسيارة علي شاشة الحاسب وغير منصرفة من المرور .
 
وبالكشف عن الحالة الجنائية للسائق تبين الحكم عليه وهارب من تنفيذ 16 قضية تبديد وإيصالات أمانة وتم حجز المتهم و السيارة وتحرير مذكرة بالواقعة وتسليمهم لقسم  شرطة العبور لاستكمال الإجراءات .
 

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