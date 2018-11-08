صور.. مدرسة تجريبية بـ15 مايو تغرق فى مياه الصرف الصحى

كتب على عبد الرحمن

شكا أولياء في مدرسة تجريبية ابتدائى وإعدادى، بإدارة المستقبل التعليمية بمدينة 15 مايو، من غرق المدرسة فى مياه الصرف الصحى بسبب كسر ماسورة مياه، مما يهدد الأبنية بالانهيار ومن ثم تهديد أرواح أبنائهم.

وقال عادل نوح، أحد أولياء الأمور وعضو مجلس أمناء المدرسة، أن ماسورة صرف صحى كسرت منذ أكثر من 3 أيام وشكونا مرارا وتكرارا لمدير المدرسة بسبب تكرر الواقعة دون جدوى.

وأضاف لليوم السابع:"أرسلنا شكاوى للإدارة التعليمية وهيئة الأبنية التعليمية، بأن المدرسة منشأة منذ أكثر من 30 عاما ومع تهالك المبانى الخاصة بها فإن كسر أى ماسورة يصبح خطرا على حياة أبنائنا لكن أحدا لم يستجب لنا".

واستطرد عضو مجلس أمناء المدرسة:" معظم تلاميذ المدرسة يقضون يومهم بالكامل داخل الفصول حتى فى وقت "الفسحة" وذلك بسبب غرق فناء المدرسة بمياه الصرف، وبعضهم يلهو في المياه والحفر التى شكلتها المياه", مشيرا إلى أن إدارة المدرسة استأجرت سيارة لكسح المياه ولكن لم تعالج كسر الماسورة وبدأت المياه تتراكم من جديد.