صور.. محافظ أسيوط يقدم التهنئة لـ"الأنبا لوكاس" بمناسبة عيد تجليسه الـ 32

أسيوط ضحا صالح

قدم اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط يرافقه اللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن أسيوط التهنئة لنيافة الانبا لوكاس مطران أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا العجايبى "المعلق" بجبل ابنوب بمناسبة ذكرى تجليسه الـ 32 وذلك بمطرانية الاقباط الارثوذوكس بمدينة أسيوط الجديدة.

وذلك بحضور اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط واللواء حاتم رياض مفتش مباحث الأمن الوطنى بالمحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد والمقدم سامح كمال من جهاز الأمن الوطنى والدكتور الشيخ عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف والمهندسة نبيلة على محمود رئيس مركز ومدينة الفتح والمهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة.

وأكد محافظ أسيوط -خلال اللقاء- على قوة العلاقات بين ابناء الشعب المصرى الواحد مسلمين وأقباط، مشيرا إلى أهمية المشاركة المجتمعية لكافة المؤسسات للنهوض بالإنسان المصرى واستكمال مسيرة التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين معبرا عن سعادته للقاء الانبا لوكاس وتقديم التهنئة له بمناسبة الذكرى السنوية لتجليسه.

ومن جانبه أشاد الأنبا لوكاس بالجهود التى تبذلها الجهات التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى للحفاظ على المكتسبات واعلاء خدمة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم دعمهم لجهود البناء والتنمية والنهوض بمشروعات البنية الأساسية وخاصة المشروعات الاقتصادية والخدمية .



تهنئة الانبا لوكاس بمناسبة عيد تجليسه



تهنئة الانبا لوكاس بمناسبة عيد تجليسه



تهنئة الانبا لوكاس بمناسبة عيد تجليسه



تهنئة الانبا لوكاس بمناسبة عيد تجليسه