صور.. محافظ أسوان يتفقد مشروعات "تحيا مصر" بنصر النوبة

أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم

تفقد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، اليوم الخميس، بعض قرى ومدينة نصر النوبة لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية بنطاق المدينة والمدعمة من صندوق تحيا مصر ضمن 15 مشروع على مستوى المحافظة والتى تصل تكلفتهم إلى 320 مليون جنيه.

بدأت جولة المحافظ التى رافقه خلالها مديرى الإسكان والصحة ومياه الشرب، بجانب المكتب الفنى ورئيس المدينة، بتفقد موقع محطة مياه الشرب بقرية عنيبة المزمع إنشاؤها ضمن المشروعات المدعمة من تحيا مصر بطاقة 5 ألاف متر مكعب يومياً وتصل تكلفتها إلى 20 مليون جنيه لتساهم المحطة الجديدة فى خدمة 3 قرى هى عنيبة وأرمنا وخريت، حيث ستقام على مساحة 1035 متر مربع بجوار المحطة القديمة والتى تصل سعتها إلى 2500 متر مكعب فى اليوم.

وكلف اللواء أحمد إبراهيم ،بإجراء كافة أعمال الجسات للتربة قبل البدء فى الأعمال الإنشائية للمحطة الجديدة للتأكد الكامل من صلاحيتها الفنية، على أن يتم المتابعة والإشراف المستمر من قبل أجهزة المحافظة المختصة لمختلف الأعمال بها أولاً بأول ، موجهاً مسئولى محطة مياه الشرب القائمة بعنيبة بتلافى كافة الملاحظات التى رصدها المحافظ خلال جولته التفقدية لها.

كما تفقد محافظ أسوان، مساكن قرية إبريم الجديدة ضمن مشروع قرى الظهير الصحراوى ، والتى تقع على مساحة 35 فدان بتكلفة 75 مليون جنيه وتضم 100 بيت ريفى بمساحة 65م2 لكل منهم ، بجانب 100 م2 مساحات فراغ ملحقة بالبيت، علاوة على 5 مبانى خدمية منها مسجد ووحدة صحة ومكتب للبريد ومخبز ودار مناسبات ، بالإضافة إلى سوق تجارى ، مطالبا الجهة المسئولة عن تنفيذ أعمال التشطيبات بضرورة المراجعة والمعالجة الفنية لكافة البيوت وأيضاً الأسوار المحيطة والمبانى الخدمية لتلافى أى عيوب إنشائية قبل الإنتهاء منها بنهاية ديسمبر القادم وخاصة أنه مخصص مبلغ 16.5 مليون جنيه ضمن مشروعات صندوق تحيا مصر لأعمال التشطيبات وخط طرد الصرف الصحى لقرية إبريم ، وهو الذى يتوازى مع إستكمال التشطيبات النهائية والخزانات الأرضية للبيوت الريفية بقرية وادى العرب، مشدداً على مسئولى الوحدة المحلية بالتنسيق مع شركة الكهرباء لإعادة تنظيم أعمدة الإنارة ورفع تراكمات ومخلفات المبانى بالمدخل الرئيسى لقرية إبريم.

وعقب جولته بالقرية عرضت والدة الطفل عبد الله إبراهيم 7 سنوات مشكلة أبنها على محافظ أسوان ،والذى يعانى من عدم قدرته على الحركة بسبب إصابته بضمور فى الأطراف حيث أعطى توجيهاته لمدير عام الصحة بسرعة إتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لحالة الطفل على نفقة الدولة.

واستكمل المحافظ ، جولته بتفقد الأعمال الجارية بالمرحلة الأولى بالمنطقة الحرفية بقرية الجنينة والشباك بمركز نصر النوبة والمقامة على مساحة 73.8 ألف م2 من إجمالى المساحة الكلية للمنطقة بإجمالى 56.5 فدان لتضم 14 جمالون يحتوى على ورش للصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث من المقرر نهوها فى مايو 2019 ، فيما جارى تنفيذ المرافق الخارجية ضمن المشروعات المدعمة من صندوق تحيا مصر من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وطرق بتكلفة إجمالية 53 مليون جنيه حيث وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 70 %.

كما تضمنت جولة اللواء أحمد إبراهيم ، تفقد وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى نصر النوبة المركزى والتى تضم 29 ماكينة غسيل كلوى لتقدم خدماتها ل 68 مريض ، بجانب تفقده لقسم الحضانات الجديد والذى سيضم 8 حضانات ، بجانب قسم العناية المركزة بواقع 6 آسرة وقسم فيرس B حيث كلف مدير عام الصحة بسرعة الإنتهاء من هذه الأقسام الجديدة خلال شهر من اليوم.

وعقب ذلك توجه محافظ أسوان إلى مركز شباب مدينة نصر النوبة الرئيسى ، حيث تفقد مكوناته من الملعب الخماسى والمسرح والمبنى الإدارى حيث يقام المركز على على مساحة 9 ألاف م2 وسيتم تنفيذ أعمال التطوير للمرحلة الأولى به ضمن المشروعات المدعمة من صندوق تحيا مصر بتكلفة إجمالية 6 مليون جنيه ، واختتم المحافظ جولته بتفقد مساكن وادى العرب الواقعة على مساحة 79 فدان وتضم 100 وحدة سكنية شاملة المرافق بتكلفة 40 مليون جنيه حيث تصل مساحة البيت الواحد إلى 150 م2 منها 75 م2 مبانى مسقوفة ، وال 75 م2 الأخرى فناء ملحق بكل بيت.

يذكر أن المشروعات المدعمة من صندوق تحيا مصر أيضاً داخل نطاق مركز ومدينة نصر النوبة، تشمل تنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات المياه شاملة المحابس وغرفها بأقطار مختلفة P.V.C بنصر النوبة بتكلفة 4.8 مليون جنيه ، بجانب توصيل خدمة الصرف الصحى من شبكات إنحدار وخطوط طرد ومحطات رفع لعدد 3 قرى بنصر النوبة كمرحلة أولى وهى المضيق والعلاقى وقورته بتكلفة 100 مليون جنيه، علاوة على توريد 4 سيارات إطفاء لقرى بلانة وتوشكى ووادى خريت ووادى النقرة بتكلفة 8 مليون جنيه.



محافظ أسوان داخل المستشفى



محافظ أسوان وأسرة تعانى من مشكلة



محافظ أسوان يتفقد المشروعات



محافظ أسوان يتفقد محطة المياه



محافظ أسوان يتفقد مشروعات تحيا مصر