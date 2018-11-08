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الخميس، 08 نوفمبر 2018 12:54 م
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صور... ضبط 9 عناصر إجرامية و4 قضايا مخدرات بحملة أمنية ببنها

الخميس، 08 نوفمبر 2018 12:54 م
صور... ضبط 9 عناصر إجرامية و4 قضايا مخدرات بحملة أمنية ببنها حمله امنيه
كتب- نيفين طه
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قاد اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، حملة تفتيشية مكبرة بدائرة قسم أول وثان بنها،   إستهدفت العناصر الإجرامية الخطرة وضمت ضباط مجموعات العمل من إدارة البحث الجنائي بالإشتراك وإدارة المرور مدعومة بمجموعات من إدارة قوات الأمن وذلك لتحقيق التواجد الأمني بشكل فعال لفرض السيطرة الأمنية وتفعيل القانون وإعلاء هيبة الدولة تحت الإشراف الميداني لقيادات إدارة البحث الجنائي.   
 
وتأتي الحملة في إطار توجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مساعد الوزير لقطاع الأمن العام بالقيام بحملات يومية على مستوى جميع مديريات الأمن لمكافحة الجريمة بشتي صورها ومداهمة الأوكار والبؤر الإجرامية وضبط كافة صور الخروج عن الشرعية وذلك في مجال الحملات المتنوعة واسعة الإنتشار لإشعار المواطنين بالتواجد الشرطي الفعال بالشارع المصري.
 
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط  9 متهمين من العناصر الخطرة،  و7 أسلحة نارية، و 4 قضايا مخدرات بإجمالى  265 جرام حشيش، جرام هيروين  
 
وتم ضبط  5 أحكام جنايات، وضبطت مباحث المرور361 مخالفة مرورية متنوعه، و59 قضية مرافق متنوعة، و30 قضية تموينية متنوعة.
 
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