صور ... "سمير" دخل مستشفى المنصورة مصاب بنزيف خرج مشلول اليدين بسبب الإهمال

فى حلقة جديدة من مسلسل الإهمال الطبى ، رصد " اليوم السابع " واقعة إصابة سمير محمد العوضى، عامل زراعى، بالشلل فى يديه ، بعدما دخل مستشفى المنصورة للعلاج من النزيف ، قصة " سمير " الذى ينتمى لقرية بنى حسن بمركز أولاد صقر بالشرقية، وكان يعمل سائق لجرار زراعى باليومية ، بدأت كما قال أثناء تواجده فى الحقل ، وفى أثناء حملة "جوال أرز " فوجىء بخروج دم من فمه ، ودخل فى غيبوبة ، وتم نقله الى مستشفى المنصورة الجامعى وظل بها 8 أيام بالعناية المركزة .

وتابع سمير قائلا : علمت بعد ذلك أنه تم إجراء جراحة منظار لايقاف النزيف الداخلى ، ولكن لم أكن أعلم سبب وجود جروح فى يدى ، وعدم قدرتى على تحريكهما و عندما سألت الأطباء و التمريض عن السبب ، قالوا إنهم اضطروا لتوثيقي بسبب التشنجات التي إصابتنى خلال إجراء عملية المنظار ، حتي لا تفشل العملية ، وبعد ستزول هذه الجروح والمضاعفات .

وأضاف سمير ، مرت الأيام ولم يحدث أى تحسن بل على العكس ، أصبحت قعيد في البيت، بسبب فقدان التحكم في اليدين وتقطع الأوتار والأعصاب، فلا استطع رعاية نفسي، و زوجتى تقوم بإطعامي و شرابى ومساعدتى قضاء حاجتى ، مشيرا الى أنه توجه لطبيب خاص ، وبعد إجراء الفحوصات والأشعة أصابتى بتمزق أوتار وأعصاب اليدين، وحاليا أجري جلسات علاج طبيعي بمستشفي أولاد صقر ، الا أنني غير منتظم فيها بسبب ضيق ذات الحال ، مؤكدا أنه الأطباء أكدوا أنه يمكن إجراء عملية تعيد له حركة اليدين ، وتكلفة هذه العملية 30 الف جنيه وهو لا يملك هذا المبلغ ، مطالبا وزارة التعليم العالي بالتحقيق فيما تعرض له من إهمال ، كما طالب وزيرة التضامن الإجتماعي بصرف معاش تكافل و كرامة له.