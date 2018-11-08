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صور ... "سمير" دخل مستشفى المنصورة مصاب بنزيف خرج مشلول اليدين بسبب الإهمال

الخميس، 08 نوفمبر 2018 05:57 م
صور ... "سمير" دخل مستشفى المنصورة مصاب بنزيف خرج مشلول اليدين بسبب الإهمال
الشرقية – إيمان مهنى
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 فى حلقة جديدة من مسلسل الإهمال الطبى ، رصد " اليوم السابع  " واقعة إصابة  سمير محمد العوضى، عامل زراعى، بالشلل فى يديه ، بعدما دخل مستشفى المنصورة للعلاج من النزيف ، قصة " سمير "  الذى ينتمى لقرية بنى حسن بمركز أولاد صقر بالشرقية، وكان يعمل سائق لجرار زراعى باليومية ،  بدأت كما قال أثناء تواجده فى الحقل ، وفى أثناء حملة  "جوال أرز " فوجىء بخروج دم من فمه ، ودخل فى غيبوبة ، وتم نقله الى مستشفى المنصورة الجامعى وظل بها 8 أيام بالعناية المركزة . 
 
وتابع سمير قائلا : علمت بعد ذلك أنه تم إجراء جراحة منظار لايقاف النزيف الداخلى ، ولكن لم أكن أعلم سبب وجود جروح فى يدى ،  وعدم قدرتى على تحريكهما و عندما سألت الأطباء و التمريض عن السبب ، قالوا إنهم اضطروا لتوثيقي  بسبب التشنجات التي إصابتنى خلال إجراء عملية المنظار ، حتي لا تفشل العملية ، وبعد ستزول هذه الجروح والمضاعفات . 
 
وأضاف سمير ، مرت الأيام ولم يحدث أى تحسن بل على العكس ، أصبحت قعيد في البيت، بسبب فقدان التحكم في اليدين وتقطع الأوتار والأعصاب،  فلا استطع رعاية نفسي، و زوجتى تقوم بإطعامي و شرابى ومساعدتى قضاء حاجتى ، مشيرا الى أنه توجه  لطبيب خاص ، وبعد إجراء  الفحوصات والأشعة  أصابتى بتمزق أوتار وأعصاب اليدين، وحاليا أجري جلسات علاج طبيعي بمستشفي أولاد صقر ، الا أنني غير منتظم فيها بسبب ضيق ذات الحال ، مؤكدا أنه   الأطباء أكدوا أنه يمكن إجراء  عملية تعيد له حركة اليدين ، وتكلفة هذه العملية 30 الف جنيه وهو لا يملك هذا المبلغ ، مطالبا وزارة  التعليم العالي بالتحقيق فيما تعرض له من إهمال ، كما طالب وزيرة التضامن الإجتماعي بصرف معاش تكافل و كرامة له.
 
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