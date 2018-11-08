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صور.. انطلاق القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة والإعدادية ببنى سويف

الخميس، 08 نوفمبر 2018 11:32 ص
صور.. انطلاق القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة والإعدادية ببنى سويف انطلاق القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة والإعدادية ببنى سويف
كتب محمود طه حسين
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انطلقت اليوم الخميس، القوافل التعليمية المجانية عامها السادس على التوالى بمحافظة بنى سويف بمركزى ببا وناصر وبلغ عدد المستفيدين فى اليوم الأول 5 آلاف طالب وطالبة بالمرحلتين الاعدادية والثانوية، وتستمر لمدة يومين.
 
وقال سيد مصطفى، مشرف عام القوافل إن خطة هذا العام التى تنظمها وزارتى الشباب والرياضة والتربية والتعليم ستركز على محافظات الصعيد والحدودية والتى تشمل المرحلة الأولى 20 محافظة منها 4 زيارات لشمال سيناء تستمر لعدة أيام لإجراء المراجعات والشرح لأبناء رفح والشيخ والعريش وبئر العبد.
 
وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة طالب المسئولين عن تنفيذ القوافل  بتهيئة الجو المناسب للمعلمين لإنجاح القافلة لدعم وزارة التربية والتعليم فى مشروعها لمواجهة الدروس الخصوصية وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2019 عام التعليم، مؤكدا على  تضافر كافة المؤسسات والوزارات لدعم مشروع التعليم المصرى والذى بدأه الدكتور طارق شوقى هذا العام.
 
ويشارك فى تنفيذ القافلة 20 معلم من أفضل المعلمين فى جميع التخصصات. 
 
انطلاق القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة والإعدادية ببنى سويف (1)
انطلاق القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة والإعدادية ببنى سويف (1)

انطلاق القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة والإعدادية ببنى سويف (2)
انطلاق القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة والإعدادية ببنى سويف (2)

انطلاق القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة والإعدادية ببنى سويف (3)
انطلاق القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة والإعدادية ببنى سويف (3)

انطلاق القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة والإعدادية ببنى سويف (4)
انطلاق القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة والإعدادية ببنى سويف (4)
 
 

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