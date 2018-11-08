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صور.. اكتشاف لوحة وتابوت من عصر الأسرة الـ18 بجبانة العساسيف بالأقصر

الخميس، 08 نوفمبر 2018 03:00 م
صور.. اكتشاف لوحة وتابوت من عصر الأسرة الـ18 بجبانة العساسيف بالأقصر لوحة وتابوت من عصر الاسرة 18
الأقصر – أحمد مرعى
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نجحت البعثة الاثرية المشتركة التابعة للمعهد الفرنسي للآثار الشرقية وجامعة ستراسبورج بفرنسا، والعاملة في المنطقة الواقعة حول مقبرة "بيتا مينوب" في المنطقة الشمالية بجبانة العساسيف بمحافظة الأقصر، في العثور على لوحة من الحجر الرملي  وتابوت خشبي يعودان لعصر الاسرة 18.

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار – في بيان صحفي - أنه تم العثور على التابوت بجوار اللوحة  في حالة جيدة من الحفظ فاقدا فقط جزءا من القدم و مغطي بطبقة من الملاط ويبلغ حجمه 1.7 m كما حفر عليه اسم صاحب التابوت والذي يدعى "بويا" مما يرجح أن التابوت يعود أيضا لعصر الاسرة 18.

أما عن اللوحة الحجرية، فقال الدكتور فريدريك كولين رئيس البعثة الأثرية،  أنه قد عثر عليها  فاقدة جزء من جزئها الشمالي ويبلغ حجمها 1م x 0.65م،  نقش عليها ثلاث نصوص لتقديم القرابين و اسماء لاثنين من كبار رجال الدولة هما تيتي عنخ و أنيني صاحب مقبرة TT81.

اكتشاف اثار بالاقصر (1)
اكتشاف اثار بالاقصر
 

 

اكتشاف اثار بالاقصر (2)
اكتشاف اثار بالاقصر
 

 


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