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صور.. استمرار مبادرة تخفيض سعر اللحوم بإسنا لـ80 جنيها للكيلو

الخميس، 08 نوفمبر 2018 05:40 م
صور.. استمرار مبادرة تخفيض سعر اللحوم بإسنا لـ80 جنيها للكيلو جانب من المبادرة
الأقصر – أحمد مرعى
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إفتتح محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، المبادرة التى أطلقها عدد من الجزارين بمركز إسنا لبيع اللحوم البلدية بسعر 90 جنيه للكيلو، وذلك فى إطار محاربة الغلاء وضبط الأسعار بالشارع الاسناوى، مؤكداً علي دعمه المستمر لمثل هذه المبادرات التى ترفع المعاناة من المواطن الاسناوى مما لاقى استحسان المواطنين وتقدموا بالشكر لرئيس المركز والقائمين على المبادرة.

مبادرة تخفيض سعر اللحوم بإسنا تنتشر والجزارين يخفضون الأسعار إلي 80 و90 جنيهاً (1)

وقام عدد من الجزارين بمدينة إسنا، بتخفيض الأسعار لكيلو اللحوم ووصلت إلي أقل سعر لها خلال الفترة الماضية وهي ما بين 80 جنيها و90 جنية و100 جنية للكيلو في الأسواق، حيث قال حسين جبرنة أنهم قرروا المشاركة في المبادرة وإطلاقها منذ أول يوم بمدينة إسنا للتخفيف عن المواطنين ولكي يستطيع الجميع الحصول علي اللحوم بأسعار تناسبهم بأسعار أقل لمواجهة جشع التجار.

وقال الجزار عبد الرحيم النوبي أنهم قرروا بيع كيلو اللحوم بـ90 جنيه فقط وتواجد الأهالي بالطوابير لشراء اللحوم، مؤكداً علي أن تلك المبادرة تم دعمها برعاية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، ومحمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، مؤكداً علي أن لديه بايكة في شارع أحمد عرابي، موضحاً أن باقي الجزارين سوق حر.

كما قرر ولأول مرة منذ فترة طويلة، أكد الجزار عيسي شاكر صاحب محلات أولاد شاكر الجزار، أنهم قرروا تخفيض سعر كيلو اللحوم بسعر لا يقبل المنافسة بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث قرروا بيع الكيلو بـ80 جنيها لخدمة كافة المواطنين بالمدينة، وتوافد علي الشراء كافة الأهالي.

 
 
مبادرة تخفيض سعر اللحوم بإسنا تنتشر والجزارين يخفضون الأسعار إلي 80 و90 جنيهاً (2)
 
مبادرة تخفيض سعر اللحوم بإسنا تنتشر والجزارين يخفضون الأسعار إلي 80 و90 جنيهاً (3)
 
مبادرة تخفيض سعر اللحوم بإسنا تنتشر والجزارين يخفضون الأسعار إلي 80 و90 جنيهاً (4)
 
مبادرة تخفيض سعر اللحوم بإسنا تنتشر والجزارين يخفضون الأسعار إلي 80 و90 جنيهاً (5)
 
مبادرة تخفيض سعر اللحوم بإسنا تنتشر والجزارين يخفضون الأسعار إلي 80 و90 جنيهاً (6)
 
مبادرة تخفيض سعر اللحوم بإسنا تنتشر والجزارين يخفضون الأسعار إلي 80 و90 جنيهاً (7)
 
مبادرة تخفيض سعر اللحوم بإسنا تنتشر والجزارين يخفضون الأسعار إلي 80 و90 جنيهاً (8)
 
 
مبادرة تخفيض سعر اللحوم بإسنا تنتشر والجزارين يخفضون الأسعار إلي 80 و90 جنيهاً (10)
مبادرة تخفيض سعر اللحوم بإسنا تنتشر والجزارين يخفضون الأسعار إلي 80 و90 جنيهاً (10)

 


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