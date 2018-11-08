سقوط عاطل بحوزته أقراص مخدرة بالمنطقة الأثرية فى أبو النمرس

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى ضباط المنطقة الأثرية بأبو النمرس القبض على عاطل بحوزته 28 قرصا مخدرا، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وأثناء متابعة ضباط مباحث تأمين المنطقة الأثرية بأبو النمرس للحالة الأمنية، تمكنوا من ضبط "طارق.ع" عاطل، بحوزته 28 قرصا مخدرا.

واعترف المتهم بحيازته للأقراص المخدرة للاتجار بها، وترويجها على عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.