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سقوط عاطلان وراء خطف هواتف وحقائب المواطنين باستخدام دراجة بخارية بالنزهة

الخميس، 08 نوفمبر 2018 02:44 م
سقوط عاطلان وراء خطف هواتف وحقائب المواطنين باستخدام دراجة بخارية بالنزهة المتهمين والمضبوطات
كتب إبراهيم أحمد
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نجح رجال مباحث قسم شرطة النزهة، أثناء تفقد الحالة الأمنية بشارع طه حسين، من ضبط كلا من "احمد ا ر" 20 سنة، عاطل، و"محمد ا ع" 34 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 3 قضايا أخرهم "مخدرات" والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "سلاح" والمقضى فيها بالحبس سنتين.

ومن خلال الفحص تم ضبط بحوزتهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية ماركة بوكسر سوداء اللون، هاتف محمول ماركة هواوى فضى اللون، سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة الدراجة البخارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، الهاتف المحمول بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة بحوزتهما.

وبالكشف الفنى على الدراجة البخارية برقمى الشاسيه والموتور تبين أنها مبلغ بسرقتها، كما أمكن التوصل لمالك الهاتف المحمول المضبوط بحوزتهما وتبين أنه "مصطفى م ع" 27 سنة، مهندس، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين باسلوب " الخطف "باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة بحوزتهما واعترفا بارتكاب 2 حادث بدلت الأسلوب، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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