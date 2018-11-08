سقوط المتهم بتهديد أولياء الأمور بخطف أبنائهم من المدارس

كتب كريم صبحى

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في القبض على طالب، بتهمة ابتزاز ربة منزل وتهديدها باختطاف ابنتها للحصول منها على 20 الف جنيه.

البداية بتلقى قسم شرطة الشرابية بلاغا من "فاطمة ج ع"، 30 سنة تفيد بتلقيها اتصال تليفوني على هاتفها المحمول من رقم محدد ، هدد خلاله المتصل بخطف نجلتها وإلحاق الأذى بها، وساومها على دفع مبلغ مالى 20 ألف جنيه مقابل عدم التعرض لها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ، بالتنسيق مع المبلغه تم مجاراة المتصل، حيث طلبت منه تخفيض المبلغ الى 5000 جنية وتم الاتفاق على التقابل بميدان رمسيس لتسليم المبلغ المالى المتفق عليه ،و بإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه وتبين أنه "بهجت ع" 19 سنة طالب، أثناء حضوره لاستلام المبلغ المتفق عليه.

بمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال المجنى عليها ،أيدها وأعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بحصوله على رقم هاتف المجنى عليها من الهاتف الخاص بشقيقة التى يقوم بتدريس اللغة الإنجليزية لنجلتها.

بسؤال المجنى عليها اتهمته بابتزازها وتهديدها بخطف نجلتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7305 لسنة 2018م جنح القسم

من خلال فحص هاتفة المحمول وتطوير مناقشته اعترف بارتكاب عدد 4 حوادث بذات الأسلوب، ومنها مساومة "هبة م ع م"، 35 سنة ربة منزل على دفع مبلغ مالى 20 ألف جنيه ،عقب تهديدها بخطف نجلها ، واستولي منها على مبلغ مالى 8000 جنيه، ومساومة "محمود م م م" ، 35 سنة، محاسب لدفع 20 ألف جنية ،عقب تهديده بخطف نجلته ، و"اية م ا م سن 28 سنة، موظفة، دفعت 20 ألف جنية عقب تهديدها بخطف نجلتها ، ومساومة " نورهان س م ع" ، 32 سنة،ربة منزل.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفت الثانية على المتهم ،واتهموه بابتزازهم و تهديدهم بخطف أنجالهم، وأقر المجنى عليهم من الثالث حتى الخامسة بمنع انجالهم من الذهاب الى المدرسة خشية اختطافهم وعدم قيامهم بتحرير محاضر بتلك الوقائع.