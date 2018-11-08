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سفر وعودة 1070 مصريا وليبيا و259 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الخميس، 08 نوفمبر 2018 04:40 م
سفر وعودة 1070 مصريا وليبيا و259 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم-ارشيفية
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1070 مصريا وليبيا و259 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 828 إلى الجانب الليبي، بينهم 245 مصريا و583 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 242 بينهم 212 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و30 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 132 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 127 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 

 


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