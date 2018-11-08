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سعر اليورو اليوم الخميس 8-11-2018

الخميس، 08 نوفمبر 2018 01:00 م
سعر اليورو اليوم الخميس 8-11-2018 اليورو - أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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تباين سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات، آخر أيام الأسبوع، اليوم الخميس 8-11-2018، ومقارنة بختام تعاملات الأمس، ارتفع سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك بشكل طفيف، بينما تراجع فى بنوك أخرى، ليسجل حالة من التباين بين البنوك وبعضها.
 
 
بلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، اليوم الخميس الموافق 8 نوفمبر، 20.29 جنيه للشراء، و 20.46 جنيه للبيع، فيما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى... بعد أن بلغ متوسط سعره فى السوق المصرى 20.50 جنيه للشراء، و 20.65 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو فى البنك المركزى

 

20.50 جنيه للشراء
20.65 جنيه للبيع
 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 

20.29 جنيه للشراء
20.46 جنيه للبيع
 

سعر اليورو فى بنك مصر

 

20.31 جنيه للشراء
20.45 جنيه للبيع
 

سعر اليورو فى بنك القاهرة

 

20.35 جنيه للشراء
20.65 جنيه للبيع
 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

 

20.38  جنيه للشراء
20.55  جنيه للبيع
 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

 

20.36  جنيه للشراء
20.52 جنيه للبيع
 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 

20.37 جنيه للشراء
20.51 جنيه للبيع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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