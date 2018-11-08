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زمان وأنا صغير.. اعرف مين دا من أمراء العرب

الخميس، 08 نوفمبر 2018 10:59 ص
زمان وأنا صغير.. اعرف مين دا من أمراء العرب الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
كتب محمد مصطفى
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تتجسد الذكريات الجميلة بحياتنا فى المقتنيات والهدايا والصور الشخصية سواء الفردية منها أو الجماعية مع الأسرة والأصدقاء، ولكل شخص ذكرياته الخاصة التى يحتفظ بها من مراحل عمره المختلفة، ومع وجود تلك الأشياء بحوزتنا نعيد مشاركتها مع المقربين منا خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

وتنعكس "نوستالجيا" الأشخاص غالبا فى صور الطفولة والمراحل الأولى من الشباب التى يتم تداولها عبر الصفحات الشخصية على مواقع السوشيال ميديا، وإن كان الحنين إلى الماضى سمة عامة مشتركة بين الجميع، فإن لها طابعا خاصا لدى المشاهير والفنانين الذين يكونون شغوفين بمشاركة جمهورهم صورهم القديمة.

وفى هذا الإطار يحرص الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، على مشاركة العديد من التفاصيل الخاصة بحياته مع جمهوره ومن ضمنها ذكريات الطفولة مع اشقائه وبنو أعمامه.

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

وشارك صباح اليوم ولى عهد دبى صورة له من مرحلة الطفولة وعلق عليها قائلا "صباح الخير"، الصورة التى لاقت إعجاب متابعيه حيث حصلت على أكثر من 40 ألف إعجاب بعد دقائق من نشرها.

 

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى

 

 


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ولى عهد دبى

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