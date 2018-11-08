رئيس Vmware: نوفر خدمات الدعم الفنى للشرق الأوسط من مركزنا بمصر

رسالة برشلونة هبة السيد

قال أحمد عودة مدير شركة Vmware لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وشمال أفريقيا، إن الشركة توفر خدمات الدعم الفنى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انطلاقا من مصر، مضيفا :"نتواجد فى مصر منذ 6 سنوات تقريبا ووسعنا أعمالنا من خلال عدد الموظفين وأسلوب تغطية السوق المصرى، كما تضاعف عدد الموظفين خلال السنوات القليلة الماضية".



مسئولى شركة Vmware

وأضاف عودة فى مقابلة خاصة مع "اليوم السابع"، على هامش المنتدى العالمى لـ"Vmware world السنوى فى برشلونة، أن الشركة تعمل مع العديد من الجهات الحكومية بمصر فى إطار خطة التحول الرقمى وذلك فى تكامل قواعد البيانات والعديد من المشاريع.



أحمد عودة مدير شركة Vmware لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وشمال أفريقيا

وأشار عودة على هامش المنتدى الذى يعقد فى barcelona fira gran via، وهو المقر الذى يعقد فيه المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة MWC، إلى أن الشركة لديها القدرة على توفير الخدمات وتنفيذ المشاريع التى ازدادت فى مصر، كما وسعت الشركة وجودها عن طريق تواجدها بمصر بمركز الخبرات عن طريق ديل تكنولوجيز الأم، حيث نقدم عبر هذا المركز خدمات الدعم الفنى على التقنيات الرئيسية مثل الحلول الفتراضية المطبقة على أجهزة السيرفرات، وقد زاد عدد ممثلينا فى هذا المركز ليصل لحوالى 100 موظف بدعم واستثمار من فى إم وير العالمية.



مدير شركة Vmware يشرح استراتيجية الشركة بمصر

وأوضح أن هذا المركز يوفر الدعم لمراكز البيانات المعرفة بالبرمجيات، ويغطى كافة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلا عن أن جزءا من دعم هذا المركز يصل إلى الولايات المتحدة، مشيرا أن نحو 30% من الموظفين فى هذا المركز هم من الشباب حديثى التخرج.

ولفت إلى أن Vmware تعمل فى القطاعات المختلفة، لاسيما مع الحكومة لتوصيل الخدمات إلى المناطق عبر حلول Workspace One وحلول SDDC التى تتيح تشغيل التطبيقات بطريقة آمنة.



أحمد عودة

وأشار إلى أن الشركة تعمل مع الوزارات على زيادة الوعى حول دور التقنية وفوائد استخدامها، وبسبب الانتعاش الاقتصادى فى مصر، نعمل اليوم مع مختلف الوزارات على رفع المعرفة والوعى حول التقنيات الحديثة ودورها فى دعم الاقتصاد، مؤكدا "شركاؤنا المحليون يساعدوننا على الوصول إلى العملاء فى مصر وإيصال حلولنا إليهم، كما أن هناك تعاونا واسعا مع الجامعات فى مصر، فلدى الشركة برنامج للدعم الأكاديمى بما يتيح للطلاب التدريب على التقنيات الحديثة التى توفرها الشركة وبناء خبرات تؤهلهم للحصول على فرص عمل أفضل فى العصر الرقمى".



مسئولو شركة Vmware فى مصر

فيما قال المهندس أحمد الساعدى مدير فى إم وير فى مصر وشمال إفريقيا وشرق المتوسط، إن "فى إم وير" تهدف من تواجدها مع حوالى 14 ألف شخص فى معرض فى إم وورد هو تغيير تجربة المستخدم وتبسيطها وتحديثها والارتقاء بها، مما يمكنه من الاستفادة من وقته بصورة أول، وذلك عبر 4 محاور.

وأضاف الساعدى أن المحاور وهى؛ الأول تحديث مراكز البيانات عبر الحوسبة الافتراضية، حيث تم البدء بالتقنيات الافتراضية على مستوى الكمبيوتر، ثم الانتقال بها إلى التخزين والشبكات، وبالنتجية حصلنا على مراكز بيانات يمكن تعديلها وتغيير خدماتها بسرعو وفق احتياجات العملاء المختلفة والمتغيرة.



مسئولة شركة Vmware يشرحون لليوم السابع أبرز أعمالهم فى مصر

وأشار إلى أن حصة الشركة تزيد عن 70% فى مجال التقنيات الافتراضية على مستوى العالم، وتستخدمها شركات عديدة فى القطاعات المختلفة، وذلك عبر السحابة الخاصة.

وفينا يتعلق بالمحور الثانى فأن الشركة تسعى لتحقيق التكامل مع السحابة العامة التى توفرها شركات أخرى مثل IBM، وبالتالى يمكن للعميل الاستفادة من نفس التقنيات التى يمكن الحصول عليها من السحابة الخاصة عبر السحابة العامة التى توفرها شركات أخرى مثل IBM و AWS.



أحمد عودة مدير شركة Vmware مع محررة اليوم السابع

أما المحور الثالث، أشار إلى إحداث تحول فى مجال الأمن الالكترونى، من خلال جعل الحماية الالكترونية أمرا موزعا بدلا من أن يتم تطبيقها عبر نقطة واحدة، والمحور الرابع هو Digital Workspace أو فضاء العمل الرقمى، وتساعد هذه التقنيات الموظفين على انجاز اعمالهم بصورة أفضل وتمكنهم من انجاز أعمالهم من أى مكان، سوء فى البيت أو المكتب، فضلا عن توفير خدمات أفضل للعملاء.

وأشار بشأن عمل الشركة فى مصر، إلى أن هناك رؤية واضحة وأولوياتنا الرئيسية الأربعة تتماشى مع هذه الرؤية، ونحن نعمل مع الجهات الأكاديمية والمهنية لدعم هذه الرؤية والجوانب التقنية فيها لمساعدة الدولة على إيصال الخدمات لإحداث التحول الرقمي.

وقال، إن أسواق الشرق الأوسط تتطلع بشكل كبير إلى إحداث عملية التحول الرقمى، وهذا يفتح أمامنا فرصا واسعة لدعم رؤى التحول الوطنى فى هذه البلاد، فدول الخليج تتمتع ببنية تحتية حديثة تمكنها من استيعاب التقنيات الحديثة بسرعة وسلاسة، وبعض الأسواق الأخرى مثل السوق المصرية لديها المواهب الشابة والنهم التقنى الذى يدعم مسيرة التحول الرقمى فيها.



حوار مع مسئولى أحمد عودة مدير شركة Vmware

من جهته قال المهندس أسامة الديب مدير قنوات التوزيع لدى فى إم وير لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وشمال إفريقيا، ان ما يميز "فى إم وير" أن حلولها قابلة للاستخدام على البنية التحتية الحالية حتى ولو كانت قديمة، كما وصف موضوع الأمن الإلكترونى بآنه تحدى مستمر، ونحن فى الشركة نركز على تأمين مراكز البيانات والشبكات لنوفر مفهوما متقدما ومختلفا فى مجال الأمن الإلكترونى.



مسئولو أحمد عودة مدير شركة Vmware فى حوار ببرشلونة

وأضاف كما أننا نقلل عدد المنتجات التى تستخدم فى مجال الأمن ونرفع كفاءتها، كما نستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعى للارتقاء بالأمن الإلكترونى وتحسين قدرات التعرف على التهديدات الالكترونية وإيقافها، كما نمتلك حلول تساعد الشركات و الدول على التصدى للهجمات التى انتشرت على نطاق واسع مثل "وانا كراي".