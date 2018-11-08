video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 08 نوفمبر 2018 02:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس مجلس التعاون المصرى الكويتى: نقترح ضخ 100مليون دولار استثمارت فى سيناء

الخميس، 08 نوفمبر 2018 12:29 م
رئيس مجلس التعاون المصرى الكويتى: نقترح ضخ 100مليون دولار استثمارت فى سيناء الأمير صباح الأحمد
إيمان حنا
إضافة تعليق

 

اقترح محمد جاسم الصقر، رئيس مجلس التعاون المصري الكويتي، تأسيس شركة قابضة كويتية مصرية، برأسمال يتراوح بين 50 و100 مليون دولار، من قبل القطاع الخاص في مصر والكويت؛ لزيادة الاستثمار في سيناء، والاستفادة من الفرص الواعدة بالمنطقة.

 

وأوضح محمد الصقر ـ طبقا لصحيفة القبس الكويتية خلال ملتقى التعاون المصري الكويتي "شركاء أشقاء"، الذي عقد برعاية وحضور رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك: "إن فكرة التأسيس تبلورت منذ عام ونصف العام؛ وهو ما دعمه رئيس الجانب المصري، معتز الألفي، الذي أكد الاستعداد لتقديم الدعم الكافي لنجاح هذا المشروع".

وأشارت الصحيفة إلى أن الملتقى تناول آفاق تعزيز التعاون الاستثمارى، والتبادل التجاري بين البلدين، وعرضا للفرص الاستثمارية المتاحة والواعدة، وعلى رأسها مشاريع شبه جزيرة سيناء.

 

وذكرت الصحيفة إشادة الصقر بالإصلاحات الاقتصادية الشجاعة التي سجلتها الحكومة المصرية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس وزراء الكويت يبحث مع نائب رئيس حكومة أوكرانيا تعزيز التعاون بين البلدين

الشيخ زايد.. مواقف تاريخية داعمة للدول العربية.. "حكيم العرب" دعم القضية الفلسطينية فى المحافل الدولية.. أكد ضرورة منح الشعب الفلسطينى حقه لإرساء السلام.. ودفع بقوات الجيش الإماراتى للمشاركة فى تحرير الكويت

الفائزة بنوبل للسلام 2018: أمير الكويت وعدنى بدعمه فى عملى الإنسانى

الكويت

استثمارات فى سيناء

مجلس التعاون المصرى الكويتى

العلاقا ت المصرية الكويتية




لا تفوتك
"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات

"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

أمير كرارة يرد على "شنب" محمد هنيدى.. اعرف قال أيه

أمير كرارة يرد على "شنب" محمد هنيدى.. اعرف قال أيه

شاهد تدريبات قوية لحراس الأهلي فى تونس..وكارتيرون ينفرد بكوليبالي

شاهد تدريبات قوية لحراس الأهلي فى تونس..وكارتيرون ينفرد بكوليبالي

وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة