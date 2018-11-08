رئيس مجلس التعاون المصرى الكويتى: نقترح ضخ 100مليون دولار استثمارت فى سيناء

إيمان حنا

اقترح محمد جاسم الصقر، رئيس مجلس التعاون المصري الكويتي، تأسيس شركة قابضة كويتية مصرية، برأسمال يتراوح بين 50 و100 مليون دولار، من قبل القطاع الخاص في مصر والكويت؛ لزيادة الاستثمار في سيناء، والاستفادة من الفرص الواعدة بالمنطقة.

وأوضح محمد الصقر ـ طبقا لصحيفة القبس الكويتية خلال ملتقى التعاون المصري الكويتي "شركاء أشقاء"، الذي عقد برعاية وحضور رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك: "إن فكرة التأسيس تبلورت منذ عام ونصف العام؛ وهو ما دعمه رئيس الجانب المصري، معتز الألفي، الذي أكد الاستعداد لتقديم الدعم الكافي لنجاح هذا المشروع".

وأشارت الصحيفة إلى أن الملتقى تناول آفاق تعزيز التعاون الاستثمارى، والتبادل التجاري بين البلدين، وعرضا للفرص الاستثمارية المتاحة والواعدة، وعلى رأسها مشاريع شبه جزيرة سيناء.

وذكرت الصحيفة إشادة الصقر بالإصلاحات الاقتصادية الشجاعة التي سجلتها الحكومة المصرية.