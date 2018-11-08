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دورة تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالقوى العاملة فى الإسماعيلية

الخميس، 08 نوفمبر 2018 08:56 ص
دورة تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالقوى العاملة فى الإسماعيلية ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية
كتب محمود راغب
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أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان تعليمات لمديرى مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بضرورة العمل على رفع كفاءة وتحفيز العاملين بالمديريات، للارتقاء بمنظومة العمل وتقديم أفضل خدمة للمواطنين وإنجازها فى أسرع وقت.
 
وصرح ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية أنه فى هذا الإطار تم تنظيم دورة تدريبية للعاملين بالمديرية ومكاتبها المختلفة تحت عنوان "التواصل الفعال مفتاح النجاح فى العمل"، بقاعة الاجتماعات بالمديرية، وحضر الدورة عدد كبير من العاملين الذين أثنوا على هذه الدورات التدريبية والتى تعمل على تطوير الذات وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وإمدادهم بالطاقة الإيجابية التى تنعكس على الإبداع فى عملهم.
 
حاضر فى الندوة الدكتور خالد منصور المدرب الدولى فى مجال التنمية البشرية والحاصل على الدكتوراه فى اقتصاديات التعليم.
 
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