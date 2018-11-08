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دورة تدريبية عن الثقافة المجتمعية للوقاية من الفساد بمحافظة البحر الأحمر

الخميس، 08 نوفمبر 2018 01:37 م
دورة تدريبية عن الثقافة المجتمعية للوقاية من الفساد بمحافظة البحر الأحمر جانب من الدورة التدريبية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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عقدت اليوم الخميس بديوان عام محافظة البحر الأحمر  فعاليات دورة تدريبية عن الثقافة المجتمعية للوقاية من الفساد وطرق مكافحته والتى تتم فيها الدارسة عبر الانترنت من خلال الموقع الرسمى لهيئة الرقابة الادارية. 
 
حضر الدورة التدريبية محمد مصطفي مدير عام البوابة الإلكترونية للمحافظة و محمد مغربي مدير إدارة الحاسب الآلي بالمحافظة ، و ايمن سلطان مدير إدارة المجالس ، و مشاركة مجموعة من موظفي الديوان العام ومجالس المدن  والمديريات الخدمية بنطاق المحافظة الساحلية . 
 
تناولت الدورة كيفية الدخول الى الموقع وشرح كامل للخطوات المتبعة للحصول على شهادة اتمام الدورة بنجاح  ، حيث قدم  محمد مغربى مدير ادارة الحاسب، شرح مفصل لما يتضمنه الموقع الخاص بالرقابة الإدارية . 
 
يذكر ان محتويات الدورة التدريبية متاحة بطريقة مبسطة علي موقع هيئة الرقابة الإدارية حيث تشمل اربعة اجزاء لكل جزء الفيديو التوضيحى الخاص به ، كما يمكن طباعة النص ورقيا لسهولة الاسترجاع والشهادة معتمدة من هيئة الرقابة الادارية ولها اهميتها القصوى فى ملف كل موظف . 
 
 
 

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