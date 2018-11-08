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خناقة الدراع.. تفاصيل حرب الفيديوهات المفبركة بالبيت الأبيض لتوريط مراسلCNN

الخميس، 08 نوفمبر 2018 02:15 م
خناقة الدراع.. تفاصيل حرب الفيديوهات المفبركة بالبيت الأبيض لتوريط مراسلCNN متدربة البيت الأبيض تحاول أخذ الميكروفون من الصحفى
كتبت - هبة مكى
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فى أعقاب المشادة التى وقعت بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وكبير مراسلى قناة CNN فى البيت الأبيض جيم أكوستا، تم منعه من دخول البيت الأبيض اليوم وتعليق اعتماده بدعوى أنه وضع يده على المتدربة التى حاولت نزع الميكروفون من يديه أثناء المؤتمر الصحفى أمس حتى لا يستمر فى طرح الأسئلة بعدما أمره ترامب بأن يجلس ووصفه بالوقح والبغيض. 
 
 
ترامب يأمر أكوستا بأن يجلس فى المؤتمر الصحفى
ترامب يأمر أكوستا بأن يجلس فى المؤتمر الصحفى
 
 
ونشبت حرب تعليقات على موقع تويتر بين سارة ساندرز، المتحدثه باسم البيت الأبيض والصحفى أكوستا ومؤيدو الطرفين، حيث نشرت سارة سلسلة من التغريدات مفسره سبب القرار، وقالت إن الاعتماد علق لأن أكوستا وضع يده على المتدربة، ولن يتسامح البيت الأبيض مع صحفى وضع يده على امرأة وهى تحاول تأدية عملها، بينما وصف أكوستا تصريحات سارة بأنه "كاذب".
 
 
وقالت إن افتخار CNN بتصرف مراسلها أمر مقرف ومثال على عدم احترام القناة لأى أحد، وبسبب ما وقع اليوم، فأن البيت الأبيض يعلق اعتماد هذا الصحفى إلى أجل غير مسمى"، ونشرت المتحدثة باسم البيت الأبيض صورة مقربة للحادث، وفيديو للواقعة.
 
 
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تغريدات سارة ساندرز على تويتر
 

تغريدات سارة ساندرز عن الصحفى أكوستا (1)
تغريدات سارة ساندرز عن الصحفى أكوستا 
 

تغريدات سارة ساندرز عن الصحفى أكوستا (2)
تغريدات سارة ساندرز عن الصحفى أكوستا 
 
 
بينما علق الكثير من رواد تويتر أن الفيديو الذى نشرته سارة للتفاعل البدنى بين جيم أكوستا تم تعديله لجعل الأمر يبدو أن أكوستا ضرب المتدربة بيديه أثناء محاولتها نزع الميكروفون منه، وبعد الفحص الدقيق للفيديو المعدل جنبا إلى جنب مع الفيديو الأصلى ظهر لأول مرة على موقع C-Span، يبدو أنه فى الفيديو المعدل الذى نشره موقع Infowars وأعادت سارة نشره على حسابها، يتم تسريع حركة ذراع أكوستا اليمنى وهى تنزل على ذراع المتدربة، حيث تم تكبير اللقطة وتكرارها أربع مرات بشكل سريع لجعل الأمر يبدو وكأنه يعنفها بيده وفقا لموقع الدايلى ميل.
 
 

الفيديو الأصلى

 

الفيديو المعدل الذى نشرته سارة ساندرز

 
 
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تغريدات حول الفيديو المعدل

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تغريدات حول الفيديو المعدل

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تغريدات حول الفيديو المعدل

تغريدات حول الفيديو المعدل
تغريدات حول الفيديو المعدل
 
 
ورد برايان ستيلتر الصحفى بشبكة CNN على موقع تويتر عن الفيديو موجها سؤالا لسارة قائلا :"من أين حصلتى على هذا الفيديو المشوه الذى نشرتيه؟" وقال المدافعون عن الصحفى أن لقطات الفيديو الأصلى تظهر أن المتدربة شدت يد أكوستا لتنتزع منه الميكروفون قبل أن ينزل بيده على ذراعها للاحتفاظ بالمايك.
 
 
اللقطة محل النزاع بين البيت الأبيض وشبكة cnn
اللقطة محل النزاع بين البيت الأبيض وشبكة cnn

المتدربة تحاول أخذ الميكروفون من الصحفى
المتدربة تحاول أخذ الميكروفون من الصحفى
 
 
وأصدرت الشبكة بيانا نشرته على تويتر، يقول إن منع أكوستا كان عقابا له على أسئلته المحرجة للرئيس، وإن تبريرات سارة ساندرز كاذبة حيث وزعت تهما باطلة وذكرت حادثة وهمية، وأضافت: "ندعو البيت الأبيض إلى التراجع فورا عن هذا القرار البائس وغير الصائب". 
 
 
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رد الشبكة على تصريحات سارة ساندرز
 
 
يذكر أنه تم منع أكوستا من دخول البيت الأبيض لممارسة عمله بعدما حدث بينه وبين ترامب فى المؤتمر الصحفى أمس وأخذ موظف الخدمة السرية تصريحه وهو التصريح الصحفى طويل الأجل الصادر إلى الهيئات الصحفية العاملة فى البيت الأبيض.
 
وتعود تفاصيل الواقعة التى حدثت أمس خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد فى البيت الأبيض، حيث قال ترامب للمراسل جيم أكوستا بلهجة حازمة "اجلس .. اجلس" واتهمه بالوقاحة والكذب، وجاء هذا عندما كان أكوستا يسأل الرئيس عن قوافل المهاجرين، ثم اتبعه بسؤال عن تحقيقات روسيا وهنا ثار ترامب قائلا: "اجلس مكانك، هذا يكفى هذا يكفى، أنت شخص وقح وفظيع، يجب أن تخجل CNN من نفسها لأنك تعمل لديهم، يجب أن لا تعمل لصالح CNN، فأنت عندما تذيع الأخبار مزيفة، وهذا ما تفعله CNN كثيرا، إذن أنت عدو للناس".
 
 
تغريدات سارة ساندرز عن الصحفى أكوستا (3)
تغريدات سارة ساندرز عن الصحفى أكوستا 

تغريدات سارة ساندرز عن الصحفى أكوستا (4)
تغريدات سارة ساندرز عن الصحفى أكوستا 
 
تغريدات سارة ساندرز عن الصحفى أكوستا (5)
تغريدات سارة ساندرز عن الصحفى أكوستا 
 

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الصحفى جيم أكوستا

شبكه CNN

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سارة ساندرز

متحدثة البيت الأبيض




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