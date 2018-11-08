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خصم 10 أيام لمعلمتين بعد سقوط طالبة من الدور الأول ببنى سويف

الخميس، 08 نوفمبر 2018 11:12 ص
خصم 10 أيام لمعلمتين بعد سقوط طالبة من الدور الأول ببنى سويف المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف
بنى سويف :هانى فتحى
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قرر محمد حسام الدين، وكيل وزارة مديرية التربية والتعليم فى بنى سويف إحالة معلمتان بمدرسة صلاح سالم بإدارة ناصر شمال المحافظة ومشرف اليوم والمشرف العام التحقيق ومجازات المعلمتين بخصم 10 أيام من راتبهما وخصم 5 أيام من المشرفين بعد سقوط طالبة من سلم المدرسة.

وتعرضت التلميذة رحمة طه بالصف الأول للإصابة بعد سقوطها من على سلم الطابق الأول علوى بذات المدرسة وتتلقى العلاج داخل مستشفى بنى سويف النموذج.

وكان المستشار هانى عبد الجابر، محافظ بنى سويف، ومحمد حسام، وكيل وزارة التربية والتعليم قاما بزيارة التلميذ وأمر المحافظ بفتح تحقيق عاجل بالواقعة.

 

 


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