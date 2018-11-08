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حصاد الأخبار.. ارتفاع أعداد السائحين لمصر بنسبة 40% خلال 2018

الخميس، 08 نوفمبر 2018 05:00 م
حصاد الأخبار.. ارتفاع أعداد السائحين لمصر بنسبة 40% خلال 2018 مجلس الوزراء - أرشيفية
كتبت سارة الباز
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خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى، حتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

التأمين الصحى: تحمل المرضى 5 جنيهات بدلاً من 12.50 جنيه لخرطوشة الأنسولين
 

الدكتورة هالة زايد وزيرة السكان 

وزيرة السياحة تبحث مع نظيرتها البلغارية سبل التعاون بين البلدين

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة 

 

الامام الأكبر لأوائل الطلاب: مناهج الأزهر ليس موجَّهة بأجنداتٍ أو سياساتٍ
 

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر 

 

مدير محطة الكريمات الشمسية: توفير 10 آلاف طن وقود سنويا لتوليد 20 ميجا وات
 

محطة الكريمات الشمسية

 

أولياء أمور طلاب سنتري الوزير والكوثر للدروس الخصوصية: "انضحك علينا"

الدروس الخصوصية

قطع المياه عن مركز ومدينة أطفيح لمدة 6 ساعات غدا

قطع المياه 

وفد بابوى يسافر إلى القدس لمتابعة مشكلة دير السلطان
 

القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

 

رئيس جامعة القاهرة يحيل عميد دار العلوم للتحقيق للتلاعب فى نتيجة طالبة
 

الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة 

الإمام الأكبر: منهج الأزهر يعتمد على ثقافة الحوار دون تفسيق أو تبديع

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف 

غدا.. أمطار غزيرة بالسواحل الشمالية.. متوسطة بالقاهرة والعظمى 25 درجة

الطقس 

وزيرة السياحة: ارتفاع أعداد السائحين لمصر بنسبة 40% خلال 2018
 

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة 

التعليم تغلق مركزين للدروس لممارسة نشاط تعليمى لطلاب الثانوية دون ترخيص
 

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم 


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