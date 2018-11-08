حصاد الأخبار.. ارتفاع أعداد السائحين لمصر بنسبة 40% خلال 2018

كتبت سارة الباز

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى، حتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

الدكتورة هالة زايد وزيرة السكان

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

محطة الكريمات الشمسية

الدروس الخصوصية

قطع المياه



القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

الطقس

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم