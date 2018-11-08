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حافظ كفر الشيخ يحيل واقعة إهمال مستشفى فوه للتحقيق

الخميس، 08 نوفمبر 2018 11:23 م
حافظ كفر الشيخ يحيل واقعة إهمال مستشفى فوه للتحقيق اسماعيل طه محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قرر الدكتور إسماعيل طه ، محافظ كفر الشيخ ، إحالة واقعة الإهمال بمستشفى فوه المركزي للتحقيق ، وطالب الدكتور فيصل جودة ، وكيل وزارة الصحة بتقديم تقريرعن  نتائج التحقيقات .

وقال طه ،  فى تصريحات خاصة  ، أنه  تابع ما تم نشره موقع : اليوم السابع  " ، أمس ، عن عدم وجود طبيب لمرافقة مصابين فى حادث سير ، تقرر نقلهم    من مستشفى فوه المركزي لمستشفى دمنهور التعليمي ، مؤكدا  أنه قرر عقد اجتماع يوم الاثنين المقبل ، بحضور الدكتور  فيصل جوده ،وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، والدكتور أحمد الجنزوري ، رئيس فرع هيئة الأسعاف بكفر الشيخ، للتنسيق بينهما فيما يخص نقل المرضى والمصابين للمستشفيات خارج المحافظة .

وكانت مستشفى فوه المركزي ، شهدت أمس تجمع عدد من أهالي المصابين  في حادث تصادم على طريق أجيون ، بسبب رفض الإسعاف نقل المصابين   دون مرافقة طبيب ، ولم يجد  أهالي المصابين طبيب يرافق الحالات سوى طبيب أطفال بالمستشفى ، فإضطروا لنقل المصابين في سيارتين خاصتين  بعد ساعتين من الإنتظاررغم خطورة الحادث . 

 

 


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