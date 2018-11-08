حافظ كفر الشيخ يحيل واقعة إهمال مستشفى فوه للتحقيق

كفر الشيخ – محمد سليمان

قرر الدكتور إسماعيل طه ، محافظ كفر الشيخ ، إحالة واقعة الإهمال بمستشفى فوه المركزي للتحقيق ، وطالب الدكتور فيصل جودة ، وكيل وزارة الصحة بتقديم تقريرعن نتائج التحقيقات .

وقال طه ، فى تصريحات خاصة ، أنه تابع ما تم نشره موقع : اليوم السابع " ، أمس ، عن عدم وجود طبيب لمرافقة مصابين فى حادث سير ، تقرر نقلهم من مستشفى فوه المركزي لمستشفى دمنهور التعليمي ، مؤكدا أنه قرر عقد اجتماع يوم الاثنين المقبل ، بحضور الدكتور فيصل جوده ،وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، والدكتور أحمد الجنزوري ، رئيس فرع هيئة الأسعاف بكفر الشيخ، للتنسيق بينهما فيما يخص نقل المرضى والمصابين للمستشفيات خارج المحافظة .

وكانت مستشفى فوه المركزي ، شهدت أمس تجمع عدد من أهالي المصابين في حادث تصادم على طريق أجيون ، بسبب رفض الإسعاف نقل المصابين دون مرافقة طبيب ، ولم يجد أهالي المصابين طبيب يرافق الحالات سوى طبيب أطفال بالمستشفى ، فإضطروا لنقل المصابين في سيارتين خاصتين بعد ساعتين من الإنتظاررغم خطورة الحادث .