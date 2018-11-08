جنح كفر سعد تقضى بحبس مستريح الروضة 4 سنوات

قضت الدائرة الخامسة عشر بمحكمة جنح مركز كفر سعد بحبس "ع. ه " غيابيا 4 سنوات لاتهامه بالاستيلاء على 325 ألف جنيه من المدعو عباس محيسن بغرض تشغيلها في مجال صناعة الأعلاف ومزارع الدواجن مقابل أرباح شهرية ولم يف بوعوده.

ويعد هذا الحكم هو الـ4 ضد المتهم الذي استولى على 125 مليون جنيه من 64 شخصا بدمياط بعد أن أوهم ضحاياه بأرباح كبيرة مقابل تشغيل أموالهم .

وناشد الضحايا وزير الداخلية بتنفيذ أحكام حبس وصلت إلى 140 سنة من أجل إجبار المتهم على إرجاع حقوقهم.





