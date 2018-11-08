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"جنايات القاهرة" تقضى ببراءة متهمين بتزوير محررات رسمية

الخميس، 08 نوفمبر 2018 04:15 م
"جنايات القاهرة" تقضى ببراءة متهمين بتزوير محررات رسمية محكمة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس،  ببراءة متهمين بتزوير محررات رسمية.
 
وصدر الحكم برئاسة المستشار حمادة شكري، وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد علي وسعيد الرشيد السمادوني، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.
 
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين "محمد علي، ومصطفي كامل، ويسري عبد الكريم، نائب كاتب أول محكمة السيدة زينب، وتامر صابر، موظف بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية، قاموا بارتكاب تزوير في محررات رسمية "أوراق الدعوي رقم 138 لسنة 1985 مدني جزئي السيدة زينب، والحكم الصادر فيها" بطريق الاصطناع بأن اتفقوا معه علي إنشائها علي غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة. 
 
وأوضحت التحقيقات قيام المتهمين بتقليد بواسطة غير خاتم إحدى الجهات الحكومية "قلم محضري قلم السيدة زينب" علي غرار الأختام الصحيحة لتلك الجهة واستعماله في المحررات المزورة.
 
 

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