جامعة القاهرة تحتفظ بالصدارة فى تصنيف سيماجو الدولى للجامعات

أظهرت مؤشرات تصنيف "سيماجو" للجامعات لعام 2018، وهي مؤسسة دولية تهتم بنشر ترتيب الجامعات في البحث العلمي سنوياً على مستوى العالم، أن جامعة القاهرة احتفظت بصدارة الجامعات المصرية والرابع عربياً، بينما حصلت الجامعة الألمانية بالقاهرة على المركز الثاني مصرياً والسابع عربياً، في حين حصلت الجامعة اليابانية على المركز الثالث مصرياً والتاسع عربياً.



يشار إلي أن تصنيف "SCimago" أهمية كبيرة، وينشر قائمة تحتوي علي 5637 جامعة ومؤسسات تعليم عالي وبحثية علي مستوي العالم ورتبهم المصنف في 784 فئة. وتستمد التصنيفات العالمية مثل "QS" و webometrics" " مؤشرات البحث العلمي مباشرة من "سيماجو"، وهو يقيس ثلاثة عوامل : البحث العلمي، الاستشهادات والتعاون العلمي، موقع المؤسسة علي الانترنت، ولكل عامل من العوامل الثلاثة مؤشرات ووزن نسبي من إجمالي التقييم. ويتضمن تصنيف "SCimago"، قياسات فرعية تتعلق بعدد الأبحاث الموجودة علي قاعدة بيانات " سكوبس"، وعدد مخرجات المؤسسة بالتعاون مع مؤسسات أجنبية، وكذلك معدل الاستشهادات، وعدد الأبحاث المنشورة دولياً مقارنة بعدد الباحثين، وبراءات الإختراع.



وأظهرت مؤشرات عام ٢٠١٨، أنه وفقاً للترتيب المصري للجامعات الحكومية تأتي جامعة القاهرة في المقدمة ويليها جامعات الإسكندرية، عين شمس، المنصورة، أسيوط، الأزهر، الزقازيق، قناة السويس، طنطا، المنيا، المنوفية، بنها، الفيوم، حلوان، بني سويف، كفر الشيخ، أسوان، دمنهور، السويس، بورسعيد، جنوب الوادي".



وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة حريصة علي تقديم الدعم الكامل للبحث العلمي و زيادة معدلات النشر الدولي وتحسين نوعيته، إلي جانب الجهود المبذولة لتحسين مركز الجامعة في التصنيفات العالمية المعتمدة، مشيراً إلى أن الجامعة تولي إهتماماً بإستثمار الأبحاث العلمية التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس والباحثين بمختلف القطاعات الأكاديمية بالجامعة في معالجة قضايا محددة تتعلق بالتنمية والاقتصاد.



وأضاف الخشت، أن عدد البحوث العلمية المنشورة دوليًا بأسم جامعة القاهرة في المجلات والدوريات العلمية المعتمدة لمختلف كليات الجامعة وقطاعاتها الأكاديمية، بلغت نحو 4 آلاف بحثاً علمياً باسم جامعة القاهرة حتي الآن، إلي جانب زيادة عدد الباحثين ومعامل التأثير والإستشهادات بالبحوث العلمية لجامعة القاهرة المنشورة دولياً فى محافل البحث العلمى العالمية بنسبة 17.11، لافتاً إلي أن جامعة القاهرة استحوذت علي نحو 18.5 % من مجموع النشر الدولي لمصر خلال عام 2018.



وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى زيادة مجالات التعاون مع الجامعات الأجنبية بهدف إنشاء محفظة للبرامج الدولية والعمل على مشاريع البحوث المشتركة ذات الصلة بالتنمية.









