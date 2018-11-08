تنفيذ 7093 حكما قضائيا بحملة أمنية فى القليوبية

كتب - نيفين طه

تمكنت مباحث القليوبية، من ضبط 405 محكوم عليهم و16حكم جناية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة والتشكيلات العصابية وكل ما من شأنه مخالفه القانون وإعادة الانضباط إلى الشارع القليوبى.

تلقى مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائى، بضبط 405 محكوم عليهم بإجمالى أحكام منفذة 7093 حكم و785 حكم جزئي و92 حكم مستأنف، وتحصيل 6090 جنيه غرامات وتحرير110مخالفة.

كما تم تحرير 150 قضية مرافق وهم 31 إشغال طريق - 4 نظافه عامه - 28 بائع متجول - 59 إزالة فورية - 13 وصلات كهربائية - 3 إعلان مخالف - 3 فرش شاى - 9 إزالة تنده، كما تم رفع 3 طن قمامة ومخلفات. وشنت المباحث حملة أسفرت جهودها عن فحص 14 شقة و49 من قاطنيها وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .