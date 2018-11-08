video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 08 نوفمبر 2018 02:12 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تنفيذ 7093 حكما قضائيا بحملة أمنية فى القليوبية

الخميس، 08 نوفمبر 2018 12:51 م
تنفيذ 7093 حكما قضائيا بحملة أمنية فى القليوبية حملة أمنية - صورة أرشيفية
كتب - نيفين طه
إضافة تعليق
تمكنت مباحث القليوبية، من ضبط 405 محكوم عليهم و16حكم جناية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة والتشكيلات العصابية وكل ما من شأنه مخالفه القانون وإعادة الانضباط إلى الشارع القليوبى.
 
تلقى مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائى، بضبط 405 محكوم عليهم بإجمالى أحكام منفذة 7093 حكم و785 حكم جزئي و92 حكم مستأنف، وتحصيل 6090 جنيه غرامات وتحرير110مخالفة.
 
كما تم تحرير 150 قضية مرافق وهم 31 إشغال طريق - 4 نظافه عامه - 28 بائع متجول - 59 إزالة فورية - 13 وصلات كهربائية - 3 إعلان مخالف - 3 فرش شاى - 9 إزالة تنده، كما تم رفع 3 طن قمامة ومخلفات. وشنت المباحث حملة أسفرت جهودها عن فحص 14 شقة و49  من قاطنيها وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 5006 هارب من أحكام وتحصيل 229631 ألف جنيه فى حملة أمنية بالغربية

اخبار الحوادث

القليوبية

حملة امنية

احكام




لا تفوتك
"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات

"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

أمير كرارة يرد على "شنب" محمد هنيدى.. اعرف قال أيه

أمير كرارة يرد على "شنب" محمد هنيدى.. اعرف قال أيه

شاهد تدريبات قوية لحراس الأهلي فى تونس..وكارتيرون ينفرد بكوليبالي

شاهد تدريبات قوية لحراس الأهلي فى تونس..وكارتيرون ينفرد بكوليبالي

وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة