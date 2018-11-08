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تفكيك خلية ارهابية خطيرة بعملية استخبارية فى سامراء بالعراق

الخميس، 08 نوفمبر 2018 06:02 ص
تفكيك خلية ارهابية خطيرة بعملية استخبارية فى سامراء بالعراق الجيش العراقى
وكالات الأنباء
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أعلن قائد عمليات سامراء، اللواء الركن قوات خاصة عماد الزهيري، أمس الأربعاء، عن تفكيك خلية ارهابية خطيرة بعملية استخبارية فى سامراء.

وذكر الزهيرى لوكالة الأنباء العراقية، أن "قوات قيادة عمليات سامراء وبالتعاون مع مديرية استخبارات وارهاب صلاح الدين نفذت عملية نوعية استخبارية تمكنت خلالها من تفكيك شبكة ارهابية خطيرة داخل مدينة سامراء مكونة من 6 متهمين فى سامراء".

واضاف ان " قوات القيادة ضبطت بحوزتهم مواد وتجهيزات لتنفيذ عملية إرهابية"، مشيرا الى ان "تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لإكمال أوراقهم التحقيقية".

 


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