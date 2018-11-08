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تعرف على وصايا المرور لمواجهة الشبورة على الطرق السريعة منعًا للحوادث

الخميس، 08 نوفمبر 2018 02:30 ص
تعرف على وصايا المرور لمواجهة الشبورة على الطرق السريعة منعًا للحوادث الشبورة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تهيب الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور، قائدى السيارات بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والداخلية، منعًا لحوادث الطرق أثناء نزول الشبورة على بعض الطرق اليوم، ومن تلك الوصايا:

 

- أفضل نصيحة للوقاية من أخطار الشبورة هى تأجيل رحلتك لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية.

 

- اضئ جميع أنوار سيارتك بحيث يكون النور الأمامى فى الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

 

 - استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير.

 

- افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها.

 

 - يجب أن تكون سرعتك فى حدود ما تسمح به الرؤية وليس فى حدود السرعة القانونية بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

 

 - استعمل مساحات المطر.

 

- استخدم آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.

 

- عدم التوقف فى منطقة الشبورة.

 

- فى حالة عطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة أسرع بتجنيبها أقصى الجانب الأيمن وبعيدًا تمامًا عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار مع تثبيت المثلث التحذيرى خلف السيارة وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر.

 

- الشبورة غالبًا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغى تغيير السرعة فى حالة وجود الشبورة.

 

- ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التى أمامك.

 

- يجب السير فى منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء.

 

- عدم التخطى بسيارتك لسيارة أخرى.

 

- رجل المرور يؤدى عمله ليحقق الأمن والسلامة لك فاتبع نصائحه حتى تصل إلى أسرتك سالمًا.

 

- عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.

 


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