تعرف على موعد بدء حجز 7 آلاف وحدة سكنية بمشروع جنة

كتب أحمد حسن

حددت وزارة الإسكان يوم الإثنين 19 نوفمبر الجارى ، موعدا لبدء حجز 7 آلاف وحدة سكنية بمشروع جنة داخل 6 مدن جديدة؛ أبرزها "6 أكتوبر والشيخ زايد ودمياط الجديدة والعبور والمنيا الجديدة والشروق".

وقال المهندس طارق السباعى، نائب وزير الإسكان للشئون العقارية والتجارية، إن مساحة الوحدات السكنية تتراوح ما بين 115 و150 مترا مربعا، لافتا إلى أن الحجز سيتم من خلال الموقع الإلكترونى، بحيث يكون متاحا على الموقع كراسة الشروط والأسعار وأماكن الوحدات ، موضحا فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الراغب فى الحجز يقوم بتسجيل بياناته على الموقع الإلكترونى وإدخال الرقم القومى، وستظهر له كراسة الشروط، ثم الخطوة التالية يظهر له رقم الحساب البنكى المخصص لتلقى مقدمات الحجز ببنك التعمير والإسكان، وعقب سداد المبلغ المحدد ينتظر فتح باب الحجز على الموقع لاختيار الوحدة والتظليل عليها قبل اختيار عميل آخر.