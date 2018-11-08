تعرف على سبب احتفاء الأمم المتحدة بالعالمة الفيزيائية مارى كورى

كتب هيثم سلامة

احتفت الأمم المتحدة بالعالمة الفيزيائية والكيميائية مارى كورى، والتى حلت ذكرى ميلادها أمس، حيث ولدت فى 7 نوفمبر 1867، وتعتبر أول امرأة تفوز بجائزة نوبل.

وقالت الأمم المتحدة، من خلال فيديو "مارى كورى أول امرأة تفوز بجائزة نوبل مرتين فى مجالين مختلفين، كان عملها الرائد بمثابة الأساس الذى قامت عليه العلوم النووية والطبية الحديثة، من الأشعة السينية إلى العلاج الإشعاعى للسرطان".

أول امرأة تفوز بجائزة نوبل..وكان عملها الرائد بمثابة الأساس الذي قامت عليه العلوم النووية والطبية الحديثة



"ليس في الحياة شيء يدعونا إلى الخوف، وإنما كل شيء يدعونا إلى الفهم. والآن حان الوقت لكي نزيد مما نفهمه، حتى نقلل مما نخافه." __ماري كوري pic.twitter.com/lf888M3dO0 — الأمم المتحدة (@UNarabic) ٨ نوفمبر ٢٠١٨

وأضافت "وبعد أن أقامت مارى كورى فى فرنسا، اكتشفت عنصرين مشعين اثنين بالاشتراك مع زوجها بيير، وأطلقت عليه البولونيوم ، تيمنا بموطنها الأصلى بولندا".

وتابعت :"خلال الحرب العالمية الأولى، اخترعت كورى وحدات محمولة للفحص باستخدام الأشعة السينية، ساعدت ما يزيد على مليون من الجنود الجرحى".

وأضافت:"وفى بادىء الأمر لم تكن كورى تدرك المخاطر المرتبطة بالتعرض للإشعاعات عن قرب، وهو ما أدى إلى وفاتها فى نهاية المطاف بسبب مرض متصل بالتعرض للإشعاعات إلا أن اكتشافاتها لا تزال تنقذ الأرواح إلى يومنا هذا".