تعرف على دورة تقديم تظلمات أصحاب البطاقات التموينية لتسجيل الموليد بالأقصر

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، عن صدور الدورة المستندية لتظلمات أصحاب البطاقات التموينية وذلك فى ضوء ما قامت به الوزارة خلال الفترة الماضية بشأن تسجيل بيانات إضافة المواليد وتحديث بيانات بعض البطاقات التموينية الغير مستكملة لبعض البيانات والتى انتهت فترة التسجيل لها فى 7 نوفمبر الجارى.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه حرصا من الوزارة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر وبحث تظلمات أصحاب بعض البطاقات التموينية التى لديهم مشاكل، تقرر قبول التظلمات اعتبارا من 10 نوفمبر الجارى من خلال دورة عمل كالآتى:

1- يتقدم المواطن للحصول على أداء الخدمة التموينية لتدوين التظلم الخاص به.

2- يقوم المواطن بملىء استمارة أداء خدمة مدون بها جميع بيانات المستفيدين بالبطاقة التموينية الخاصة به مؤيدة بصورة الأرقام القومية لجميع أفراد المستفيدين بالبطاقة وتقديمها إلى مكتب التموين كذلك مدون بها رقم التليفون المحمول.

3- يتم تسجيل هذه الاستمارة بمكتب التموين وإعطاء المواطن إيصال يفيد بالتسجيل.

4- يتم تسجيل وتبويب هذه الطلبات على الحاسب الآلى الخاص بالنظام بمكتب التموين بعد مراجعتها من المختص.

5- يقوم مركز معلومات الإنتاج الحربى برفع البيانات التى تم تسجيلها بواسطة المكتب أو على موقع دعم مصر وإرسالها إلى هيئة الرقابة الإدارية لمراجعتها.

6- تقوم وزارة الإنتاج الحربى بالتأثير على قاعدة البيانات بالبيانات الصحيحة التى تم مراجعتها بواسطة هيئة الرقابة الإدارية وتعديل المستحق منها للتعديل أولا بأول.

7- يقوم مكتب التموين بإخطار المواطن بقبول التظلم أو رفضه مع ذكر أسباب الرفض.