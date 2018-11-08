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تعرف على توصيات الاجتماع التاسع عشر للجنة الثلاثية لسد النهضة

الخميس، 08 نوفمبر 2018 12:29 م
تعرف على توصيات الاجتماع التاسع عشر للجنة الثلاثية لسد النهضة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى
كتبت أسماء نصار
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أنهت اللجنة الثلاثية الوطنية الخاصة بسد النهضة الإثيوبى اجتماعها التاسع عشر بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الذى عقد خلال الفترة ( 6-5)، حيث كان الاجتماع مخصصاً لمناقشة الأمور التعاقدية والمالية مع المكتب الاستشارى الفرنسى المنوط به إجراء الدراسات الخاصة بتقييم تأثيرات سد النهضة على دول المصب.
 
وقد شارك فى الاجتماع أعضاء الوفود من الدول الثلاث وممثلى المكتب الاستشارى الفرنسى، حيث تناول الاجتماع أهم المعوقات والمشاكل التى جابهت المكتب الاستشارى الفرنسى نتيجة فترات التوقف الناجمة عن عدم توافق الدول الثلاث حول بعض الأمور و على رأسها التقرير الاستهلالى مع مناقشة سبل الحلول المقترحة لتلك المشاكل، وقيام اللجنة الثلاثية الوطنية فى ضوء العقد الموقع مع المكتب الاستشارى الفرنسى بالتوافق حول بعض الحلول المقترحة لتلك المشاكل سعياً إلى دفع مسار الدراسات الفنية خلال الفترة القادمة. 
 
واتفق الأعضاء خلال الاجتماع على قيام المكتب الاستشارى بدراسة الحلول المقدمة من اللجنة الثلاثية الوطنية لوضع رؤية واضحة لكيفية التعامل مع الموقف خلال الفترة القادمة فى إطار ما صدر من توصيات حول تلك الامور خلال الاجتماع.

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