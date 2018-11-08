تعرف على إجراءات "الزراعة" لإنهاء أزمة ارتفاع سعر البطاطس× 5 معلومات

ينشر "اليوم السابع"، عددا من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، لأنهاء أزمة ارتفاع أسعار البطاطس وزيادة المعروض في السوق المحلى .
-طرح إنتاج العروة النيلية بعدة محافظات بواقع 480 ألف طن خلال أيام.
-حملات مرورية على زراعات البطاطس لمعرفة وتحديد كميات الإنتاج
-متابعة المحصول النيلى بالإرشادات والتوصيات الفنية للمزارعين بالغيطان لزيادة الإنتاجية.
-مواصلة العمل على حصر جميع الكميات المخزنة بالثلاجات حتى الأول من الشهر المقبل.
-سحب البطاطس من المخزن بالثلاجات بواقع 5% يوميا وفقا لاحتياجات السوق المحلى .
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة