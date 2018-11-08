تعرف على إجراءات "الزراعة" لإنهاء أزمة ارتفاع سعر البطاطس× 5 معلومات

كتب عز النوبى

ينشر "اليوم السابع"، عددا من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، لأنهاء أزمة ارتفاع أسعار البطاطس وزيادة المعروض في السوق المحلى .

-طرح إنتاج العروة النيلية بعدة محافظات بواقع 480 ألف طن خلال أيام.

-حملات مرورية على زراعات البطاطس لمعرفة وتحديد كميات الإنتاج

-متابعة المحصول النيلى بالإرشادات والتوصيات الفنية للمزارعين بالغيطان لزيادة الإنتاجية.

-مواصلة العمل على حصر جميع الكميات المخزنة بالثلاجات حتى الأول من الشهر المقبل.

-سحب البطاطس من المخزن بالثلاجات بواقع 5% يوميا وفقا لاحتياجات السوق المحلى .