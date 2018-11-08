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الخميس، 08 نوفمبر 2018 08:00 م
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تعرف على إجراءات "الزراعة" لإنهاء أزمة ارتفاع سعر البطاطس× 5 معلومات

الخميس، 08 نوفمبر 2018 07:08 م
تعرف على إجراءات "الزراعة" لإنهاء أزمة ارتفاع سعر البطاطس× 5 معلومات بطاطس - أرشيفية
كتب عز النوبى
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 ينشر "اليوم السابع"، عددا من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، لأنهاء أزمة ارتفاع أسعار البطاطس وزيادة المعروض  في السوق المحلى .

-طرح إنتاج العروة النيلية بعدة محافظات بواقع 480 ألف طن خلال أيام.

-حملات مرورية على زراعات البطاطس لمعرفة وتحديد كميات الإنتاج 

-متابعة المحصول النيلى بالإرشادات والتوصيات الفنية للمزارعين بالغيطان لزيادة الإنتاجية.

-مواصلة العمل على حصر جميع الكميات المخزنة بالثلاجات حتى الأول من الشهر المقبل.

 -سحب البطاطس من المخزن بالثلاجات بواقع 5% يوميا  وفقا لاحتياجات السوق المحلى .

 


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