تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مزارع المواشى بمنشأة القناطر

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس تشكيل عصابى مكون من 7 عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالسطو المسلح على مزرعة ماشية، وتقيد 4 خفراء بالحبال، والاستيلاء على 10 رؤوس ماشية.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن الإدارة العامة لمباحث الجيزة نجحت فى القبض على المتهمين، واعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن أماكن إخفاء الماشية المسروقة، حيث تم ضبط 6 منها، كما اعترفوا ببيع الأربعة الآخرين، وضبط بحوزتهم المبلغ المالى الخاص ببيع المسروقات، والسلاح النارى المستخدم فى الجريمة.

كان مركز شرطة منشأة القناطر تلقى بلاغا يفيد هجوم عدد من الأشخاص على مزرعة ماشية، وتهديدهم الخفراء المسئولين عن تأمينها بالأسلحة النارية والبيضاء، وتقييد 4 خفراء بالحبال، ثم الاستيلاء على 10 رؤوس ماشية والهرب.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، والعميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد محمد أبو زيد وكيل فرقة شمال أكتوبر، حيث كشفت التحريات أن 7 عاطلين وراء ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من كشف هويتهم. ومن خلال تكثيف التحريات، ورصد الأماكن التى يتردد عليها المتهمون، نجح الرائد طارق مدحت رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، ومعاونة النقيب وليد جمال من ضبط المتهمين، وبحوزتهم السلاح النارى المستخدم فى تهديد الخفراء، بالإضافة إلى مبلغ مالى.

وبمواجهتهم اعترفوا أمام اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بأنهم وراء الهجوم والسطو على مزرعة الماشية، وسرقة 10 رؤس ماشية، وذكروا أنهم باعوا 4 منها وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم حصيلة البيع، كما أرشدوا عن مكان إخفاء رؤوس الماشية الستة.