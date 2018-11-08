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بعد زراعته فى سيوة.. 10 معلومات عن ثمار تمر المجهول

الخميس، 08 نوفمبر 2018 07:00 ص
بعد زراعته فى سيوة.. 10 معلومات عن ثمار تمر المجهول مهرجان سيوة للتمور
كتب إسلام سعيد
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بعد أن بدأت واحة سيوة فى زراعة ثمار البلح التى تدعى"المجهول".. يقدم اليوم السابع أهم 10 معلومات عن ثمار المجهول المقرر زراعتها فى سيوة.

- يتم زراعة ثمار تمر "المجهول" فى مصر بشرق العوينات والإسماعيلية.

- سيوة زرعت حوالى 25 فدانا خلال آخر 3 سنوات.

-بدء الإنتاج الفعلى لثمار تمر المجهول بسيوة خلال 3 سنوات من الآن.

-8 ملايين طن فقط حجم إنتاج ثمر المجهول فى العام الواحد عالمياً.

-يتم تسويق 40 ألف طن فقط من تمر المجهول خلال العام الواحد حول العالم.

-تمتلك ولايتى كاليفورنيا وأوريزونا الأمريكية أكبر بساتين ثمور المجهول فى العالم.

-تتميز شجرة تمر المجهول بأنها معتدلة القامة لذلك تستخدمها بعض الدول فى الزينة بالشوارع.

-تمتلك فلسطين مساحات كبيرة من ثمار المجهول فى وادى عربة بالجنوب الشرقى.

-فلسطين تصدر ما بين 65-75% من صادرات العالم من ثمار المجهول وتنتج 27000 طنا.

-الأردن تمتلك قرابة 300 ألف نخلة من تمور المجهول


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