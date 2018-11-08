بعد زراعته فى سيوة.. 10 معلومات عن ثمار تمر المجهول

بعد أن بدأت واحة سيوة فى زراعة ثمار البلح التى تدعى"المجهول".. يقدم اليوم السابع أهم 10 معلومات عن ثمار المجهول المقرر زراعتها فى سيوة.
- يتم زراعة ثمار تمر "المجهول" فى مصر بشرق العوينات والإسماعيلية.
- سيوة زرعت حوالى 25 فدانا خلال آخر 3 سنوات.
-بدء الإنتاج الفعلى لثمار تمر المجهول بسيوة خلال 3 سنوات من الآن.
-8 ملايين طن فقط حجم إنتاج ثمر المجهول فى العام الواحد عالمياً.
-يتم تسويق 40 ألف طن فقط من تمر المجهول خلال العام الواحد حول العالم.
-تمتلك ولايتى كاليفورنيا وأوريزونا الأمريكية أكبر بساتين ثمور المجهول فى العالم.
-تتميز شجرة تمر المجهول بأنها معتدلة القامة لذلك تستخدمها بعض الدول فى الزينة بالشوارع.
-تمتلك فلسطين مساحات كبيرة من ثمار المجهول فى وادى عربة بالجنوب الشرقى.
-فلسطين تصدر ما بين 65-75% من صادرات العالم من ثمار المجهول وتنتج 27000 طنا.
-الأردن تمتلك قرابة 300 ألف نخلة من تمور المجهول
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