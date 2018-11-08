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انقاذ طاقم يخت سياحى تعرض للغرق بالغردقة

الخميس، 08 نوفمبر 2018 10:49 ص
انقاذ طاقم يخت سياحى تعرض للغرق بالغردقة مركب سياحى -ارشيفية
البحر الاحمر - عماد عرفة
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أنقذت الاجهزة المختصة بالاشتراك مع جمعية الانقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الاحمر 3 أشخاص كانوا علي متن يخت سياحى يدعى سان فرانسسكو بالقرب من شواطئ منطقة سهل حشيش جنوب الغردقة.

 
كان بلاغ ورد لجمعية الانقاذ البحري وحماية البيئة، بتعرض يخت سياحي للغرق يدعي سان فرانسسكو يقل علي متنه 3 أشخاص فقط "طاقمه" قادم من شواطئ مرسي علم في طريقة للغردقة حيث تعرض للغرق بالقرب من شواطئ سهل حشيش، وتم إنقاذ من على متنه واخراجهم للبر.
 
ومن المقرر أن تقوم محميات البحر الأحمر بتشكيل لجنة لمعاينة مكان غرق المركب، لمعرفة مدى تسببه في خسائر بيئة من عدمه.
 
 

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