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انطلاق فاعليات اليوم الأول لمهرجان الخيول العربية بالمنوفية

الخميس، 08 نوفمبر 2018 02:42 م
انطلاق فاعليات اليوم الأول لمهرجان الخيول العربية بالمنوفية مهرجان الخيول العربية بالمنوفية
المنوفية _ محمد فتحى
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شهدت مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، فاعليات اليوم الاول لمهرجان الخيول العربية الأول والذى ينظم للمرة الأولى بالمحافظة، على مدار يومى الخميس والجمعة، بمشاركة 125حصان وبحضور المئات من الأهالي والمشاركين من مختلف المحافظات.

وقال المهندس مصطفي بسيوني راعي المهرجان إن المهرجان يقام لأول مرة علي أرض المنوفية بمشاركة 125 حصاناً عربيًا من جميع المحافظات من البحيرة والشرقية والغربية، وأنه يقام يومي الخميس والجمعة.

وأضاف أن اليوم الخميس يشهد استعراض جمال الخيول العربية الأصيلة وسيتم تكريم الفائزين في احتفالية بمشاركة اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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