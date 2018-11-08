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انطلاق الفوج الخامس من شباب جامعة حلوان لزيارة محطة معالجة المياه بالجبل الأصفر

الخميس، 08 نوفمبر 2018 11:02 ص
انطلاق الفوج الخامس من شباب جامعة حلوان لزيارة محطة معالجة المياه بالجبل الأصفر جانب من زيارة الفوج الخامس من طلاب جامعة حلوان لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحى
كتب وائل ربيعى
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انطلق أمس الأربعاء الفوج الخامس من طلاب جامعة حلوان، لزيارة مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، فى إطار مبادرة كل يوم جديد؛ لتعريف شباب الجامعات المصرية بالمشروعات التنموية العملاقة التى تنفذها الدولة لغرس قيم حب العمل والقدرة على الإنجاز لديهم.
 
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، أن الزيارات التى تنظمها الوزارة للعام الثالث على التوالى تأتى بهدف رفع الوعى الوطنى لدى شباب الجامعات والمعاهد المصرية وإشراكهم فى خطط التنمية التى تنفذها الدوله، وتعريفهم بما تم إنجازه  على أرض الواقع فى حركة البناء والتعمير، مشددا على ضرورة مشاركة الطلاب من كافة المؤسسات التعليمية المصرية.
 
وخلال الزيارة تم تقديم عرضًا عن المحطة، وما تم إنجازه من المشروع. كما تم اصطحاب الطلاب في جوله ميدانية؛ لتفقد مواقع العمل المختلفة، والتعرف على آخر تطورات العمل فى الموقع، مشيدين بما شاهدوه من جهد مبذول تجاه من جانب الدولة في إنشاء مشروعات ضخمة.
 
والجدير بالذكر أن محطة الجبل الأصفر للصرف الصحي، افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى شهر يناير الماضي،  وتعد أكبر محطة معالجة مياه للصرف الصحي في مصر تقع في منطقة الجبل الأصفر شرق القاهرة، وتبلغ قدرة المحطة على معالجة 2.5 مليون متر مكعب يوميًا، كما أنه يمكن الاستفادة من الحمأة الخاصة بمياه الصرف فى توليد الكهرباء، واستخدام المياه المعالجة فى رى 150 ألف فدان.
 
 ومن جانبه أشار أحمد الشيخ، رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير إلى أن مبادرة "كل يوم جديد" تستهدف تنظيم زيارات لطلاب الجامعات لـعدد من المشروعات القومية، وقد تم بالفعل زيارة (مدينة العلمين الجديدة، الاسكان الاجتماعي بمدينة العبور، مشروع دار مصر بالشيخ زايد، سكن مصر بالقاهرة الجديدة)، مضيفًا أن هذا الفوج يعد الفوج الخامس على التوالى الذي تقوم وزارة التعليم العالى بإرساله لتفقد مشروعات الإسكان بالمدن الجديدة، حيث يقوم عدد من طلاب الجامعات المصرية يوم الأربعاء من كل أسبوع ولمدة أربعة أشهر متتالية بزيارة عدد من المشروعات القومية الكبرى بالبلاد.
 
جانب من زيارة المشروع (1)
جانب من زيارة المشروع (1)

جانب من زيارة المشروع (2)
جانب من زيارة المشروع (2)

جانب من زيارة المشروع (3)
جانب من زيارة المشروع (3)

جانب من زيارة المشروع (4)
جانب من زيارة المشروع (4)

جانب من زيارة المشروع (5)
جانب من زيارة المشروع (5)
 

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