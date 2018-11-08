انطلاق الفوج الثالث لمعسكر الأئمة بالإسكندرية الأحد المقبل

كتب إسماعيل رفعت

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، انطلاق فعاليات الفوج الثالث لمركز أبي بكر الصديق التثقيفي بمدينة الإسكندرية، والذي يستضيف الأئمة، وذلك من الأحد حتى الثلاثاء، حيث يتضمن البرنامج التدريبي للمعسكر جوانب علمية وثقافية وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة ، كما تسعى الوزارة من خلال هذه المعسكرات إلى رفع المستوي العلمي والمهاري لمعالجة القضايا المجتمعية برؤية علمية شرعية منضبطة تتفق ومقاصد الشريعة الإسلامية السمحة، ويحاضر في المعسكر الدكتور عثمان أحمد عثمان ، وكيل المعهد العالي لبحوث والدراسات الإسلامية ، والدكتور أحمد علي سليمان عضو المكتب الفني بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم ، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وقالت الوزارة، إن المعسكر يأتى في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي تقيمها وزارة الأوقاف للعاملين بالوزارة.

يشارك في المعسكر عدد (70 ) إماما من أئمة وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية وبيانهم كالتالي :