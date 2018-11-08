انتخابات الطلاب بجامعة القاهرة خالية من الدعاية

ظهرت ساحات الكليات بجامعة القاهرة، خالية من الدعاية الانتخابية بأول يوم مخصص للدعاية الانتخابية بانتخابات الاتحادات الطلابية التى انطلقت بحرم الجامعة مع باقى الجامعات بعد قرار وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ببدء الماراثون الانتخابى بالجامعات.

ولم يظهر بحرم جامعة القاهرة إلا لافتة وضعها الطلاب على الأرض بساحة كلية التجارة، وظهرت الساحات الانتخابية بكليات دار العلوم والإعلام والحقوق والآداب فارغة دون أى لافتات تشير إلى عملية الانتخابات الطلابية التى تجرى فعالياتها بالحرم الجامعى.