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انتخابات الطلاب بجامعة القاهرة خالية من الدعاية

الخميس، 08 نوفمبر 2018 03:26 م
انتخابات الطلاب بجامعة القاهرة خالية من الدعاية جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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ظهرت ساحات الكليات بجامعة القاهرة، خالية من الدعاية الانتخابية بأول يوم مخصص للدعاية الانتخابية بانتخابات الاتحادات الطلابية التى انطلقت بحرم الجامعة مع باقى الجامعات بعد قرار وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ببدء الماراثون الانتخابى بالجامعات.

ولم يظهر بحرم جامعة القاهرة إلا لافتة وضعها الطلاب على الأرض بساحة كلية التجارة، وظهرت الساحات الانتخابية بكليات دار العلوم والإعلام والحقوق والآداب فارغة دون أى لافتات تشير إلى عملية الانتخابات الطلابية التى تجرى فعالياتها بالحرم الجامعى.

 

 


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مرشحو الانتخابات الطلابية يبدأون اليوم الدعاية الانتخابية

جامعة القاهرة

الانتخابات الطلابية

الدعاية الانتخابية




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