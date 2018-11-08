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اليوم.. نظر دعوى تطالب "تميم" بـ150 مليون دولار تعويضا لأسر شهداء الشرطة

الخميس، 08 نوفمبر 2018 08:00 ص
اليوم.. نظر دعوى تطالب "تميم" بـ150 مليون دولار تعويضا لأسر شهداء الشرطة تميم بن حمد
كتب أحمد إسماعيل
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تنظر بعد قليل الدائرة التاسعة تعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، نظر الدعوى القضائية رقم 271 لسنة 2018، اليوم، أقامها 4 من أسر شهداء الشرطة وأسرة مواطن، ضد تميم بن حمد، أمير قطر، يطالبونه فيها بتعويض قدره 150 مليون دولار أمريكى، على سبيل التعويض المادى والأدبى عن الأضرار التى أصابتهم، جراء دعم قطر وتمويلها الجماعات الإرهابية للقيام بعمليات قتل واستهداف لرجال الشرطة والجيش داخل مصر.

وأوضحت صحيفة الدعوى التى أقامها محامى، المُدعين هم: يحيى كامل جاويش والد الشهيد الملازم أول مصطفى جاويش، وعيسى عودة سالم من محافظة شمال سيناء، ومحمود محمد فتحى من القاهرة، وشكرى السيد خلف من محافظة شمال سيناء، والسيدة ميرفت محمد سكر من محافظة الإسماعيلية.

واستند محامى المجنى عليهم، فى دعواه إلى حكم قضائى بالسجن المؤبد صدر ضد المعزول محمد مرسى، فى قضية التخابر مع قطر، فضلًا عن القائمة التى أصدرتها مصر والسعودية والبحرين والإمارات التى تضم شخصيات وكيانات إرهابية ترعاها قطر، وأكدت الدعوى أن رفض قطر تسليم عناصر جماعة الإخوان الإرهابية لديها إلى مصر، هو دليل إدانة لها.

وأشارت الدعوى، إلى أن الحكومة القطرية تتحمل مسؤولية مدنية توجب التعويض عن أفعالها غير المشروعة بتمويل العمليات الإرهابية المستهدفة لأجهزة مصر الأمنية، ما نتج عنه مقتل أبناء طالبى التعويض، معتبرة أن دفع التعويضات هى الخيار المتاح لتحميلها المسؤولية عن دعمها للإرهاب.


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