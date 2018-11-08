video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 08 نوفمبر 2018 02:05 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الهيئة الانجيلية تنظم لقاء بعنوان التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للمرأة الريفية

الخميس، 08 نوفمبر 2018 01:06 م
الهيئة الانجيلية تنظم لقاء بعنوان التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للمرأة الريفية الدكتور القس أندريه زكى رئيس الهيئة الإنجيلية
وائل ربيعى
إضافة تعليق

نظمت الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية اليوم الخميس لقاء بعنوان "التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للمرأة الريفية" بمقر الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية .

وقال رئيس الهيئة الانجيلية القس إندريه زكى - في كلمته خلال اللقاء - إن أهم اهدافنا في مجال التنمية س سسسسس س الاقتصادية و الاجتماعية لتمكين المرأة الريفية هو الدعم الفنى من خلال تقديم وتطوير البرامج التدريبية والارشادية المتكاملة التى تغطي جميع مراحل عمليات التنمية في الزراعة والإنتاج واسلحصاد وما بعد الحصاد ، بجانب عمل توعية تسويقية بمناطق الإنتاج لشرح أهم المحاصيل وربحيتها وطرق تسويقها.

 

شهد للقاء ، حضور عدد من القيادات السياسية والشعبية للمحافظات المشاركة، والسادة ممثلي وزارات الزراعة والري والتضامن ،والجامعات المصرية والمجالس القومية بالاضافة الى عدد من منظمات المجتمع المدني و القطاع الخاص.

 

يذكر ان الهيئة القبطية الإنجيلية قامت بتدريب ودعم المرأة الريفية وتسويق منتجات صغار المنتجين من خلال تأسيس جمعيات تعاونية على مستوى المحافظات ، وتأسيس وتدريب فريق خاص لتسويق منتجات الاعضاء من صغار المنتجين التي تمثل المرأة  25% من أعضاءه.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بروتوكول تعاون بين "الهيئة الانجيلية" و"التضامن" لحماية وتأهيل وتمكين ذوى الإعاقة

الهيئة الانجيلية

التنمية الاقتصادية للمراة الريفية




لا تفوتك
"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات

"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

أمير كرارة يرد على "شنب" محمد هنيدى.. اعرف قال أيه

أمير كرارة يرد على "شنب" محمد هنيدى.. اعرف قال أيه

شاهد تدريبات قوية لحراس الأهلي فى تونس..وكارتيرون ينفرد بكوليبالي

شاهد تدريبات قوية لحراس الأهلي فى تونس..وكارتيرون ينفرد بكوليبالي

وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة