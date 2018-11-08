الهيئة الانجيلية تنظم لقاء بعنوان التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للمرأة الريفية

وائل ربيعى

نظمت الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية اليوم الخميس لقاء بعنوان "التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للمرأة الريفية" بمقر الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية .

وقال رئيس الهيئة الانجيلية القس إندريه زكى - في كلمته خلال اللقاء - إن أهم اهدافنا في مجال التنمية س سسسسس س الاقتصادية و الاجتماعية لتمكين المرأة الريفية هو الدعم الفنى من خلال تقديم وتطوير البرامج التدريبية والارشادية المتكاملة التى تغطي جميع مراحل عمليات التنمية في الزراعة والإنتاج واسلحصاد وما بعد الحصاد ، بجانب عمل توعية تسويقية بمناطق الإنتاج لشرح أهم المحاصيل وربحيتها وطرق تسويقها.

شهد للقاء ، حضور عدد من القيادات السياسية والشعبية للمحافظات المشاركة، والسادة ممثلي وزارات الزراعة والري والتضامن ،والجامعات المصرية والمجالس القومية بالاضافة الى عدد من منظمات المجتمع المدني و القطاع الخاص.

يذكر ان الهيئة القبطية الإنجيلية قامت بتدريب ودعم المرأة الريفية وتسويق منتجات صغار المنتجين من خلال تأسيس جمعيات تعاونية على مستوى المحافظات ، وتأسيس وتدريب فريق خاص لتسويق منتجات الاعضاء من صغار المنتجين التي تمثل المرأة 25% من أعضاءه.